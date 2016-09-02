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Emre Mor: Bu yaptığım için beni affedin

Rusya maçı öncesi seremonide İstiklal Marşı okunurken sakız çiğnediği için ağır eleştirilere hedef olan A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor, hatalı olduğunu söyleyerek af diledi.

Emre Mor: Bu yaptığım için beni affedin

 Çarşamba akşamı Rusya ile oynanan hazırlık maçında sahanın en iyisi olan Emre Mor, milli marş sırasında çiğnediği sakızla da en çok eleştirilen isim oldu. Milli marşımızın çalındığı esnada sakız çiğneyen yıldız oyuncu özellikle de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir eleştiriye maruz kaldı.

Dortmund forması giyen milli oyuncu sakız olayıyla ilgili Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Emre Mor, “Milli marşımız sırasında heyecanımdan dolayı sakızımı çıkarmayı unuttum. Heyecanlı olduğum maçlardan önce her zaman sakız çiğnerim. İncittiğim herkesten bu konuda özür diliyorum. Ben bu ülkenin bir ferdiyim ve sahada da formam için sonuna kadar savaş veriyorum. Öğrenmem gereken çok şey olduğunun da farkındayım. Pek çok şeye de yeni yeni adapte oluyorum. Benim için önemli olan hatalarımdan ders çıkarmak” diye konuştu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere her zaman açık olduğunu da belirten Emre Mor, “Eleştiri insanları olgunlaştırır. Ancak okuduğum bazı şeyler beni gerçekten incitti. Türk olmamakla suçlandığımı gördüm. Ben Türküm ve her zaman da Türk kalacağım. Farklı düşünseydim bugün Türkiye’yi değil Danimarka’yı tercih ederdim” dedi.

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