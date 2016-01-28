Emre Çolak ve Rodriguez hakkında son kararı Mustafa Denizli verdi

Galatasaray'da Emre Çolak ve Jose Rodriguez'in durumları netlik kazandı.



Rodriguez kiralanıyor



Mustafa Denizli’nin raporu doğrultusunda, İspanyol futbolcu Jose Rodriguez’in kiralanmasına karar verildi. Galatasaray, genç oyuncuyu yarım sezon oynatacak bir kulüp arıyor.



Emre Çolak reddetti



Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Çolak’a, son olarak Antalyasportalip olmuştu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, bu teklifi reddedip, “Ya Galatasaray’da kalırım ya da Avrupa’ya giderim” cevabını verdi.