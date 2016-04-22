Emre Çolak'tan Levent Tüzemen'e sert cevap

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u devirerek en azından biraz da olsa taraftarı ile arasını düzeltti. Rize maçından önce yazarların hedef tahtasında olan Podolski bu maçta iyi bir futbol ortaya koyunca, bu sefer hedefe Emre Çolak oturdu.



Galatasaraylı Emre Çolak, takım arkadaşlarına pas vermediği iddialarına katı bir yanıt verdi. Instagram hesabından açıklama yapan Emre Çolak, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında Lukas Podolski ile Sabri Sarıoğlu'na kasıtlı olarak pas atmadığı iddiasına şu yanıtı verdi:



"Galatasaray formasını giydiğimde 11 yaşındaydım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ömrünün yarısından fazlasını Florya'da aldığı eğitimle geçiren biri olarak Galatasaray terbiyesini en iyi bilenlerden biriyim. Takım arkadaşlarıma kasıtlı olarak pas atmadığımı iddia edenler önyargılarından arınıp, maçları daha dikkatle izlerlerse özet görüntülerde dahi bazı sonuçlara ulaşabilirler. Umarım iftira dolu yorumlarıyla bizi taraftarlarımızın önüne atarlarken de biraz daha sağlıklı düşünebilirler."







İddiayı Levent Tüzemen ortaya atmıştı



Emre Çolak'ın reaksiyonsine ne nedenden olan iddiayı Sabah gazetesi Yazarı Levent Tüzemen meydana atmıştı. Tüzemen, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ardından kaleme aldığı 'Utan Emre' isimli yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray eğer fark atacağı bir maçı 3-1 kazanmış ise bunun mesulsu ilk önce Emre Çolak'tır.. Şaşırdınız mı? Dakika 62... Bireysel gayretiyle bir gol atıp, Yasin'e gol pası veren Podolski'ye maç boyu Emre Çolak pas vermemeye çalıştı. Ben yıldız tablosunda maçta 1 gol atan ve iyi oynayan Emre'ye bilerek (0) verdim... Neden mi? Emre iç hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Yasin'in attığı golden sonra Podolski'ye sarılmasına Emre'nin gözler önüne serdiği reaksiyonyi de ayıplismim..



