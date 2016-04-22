Emre Çolak'tan Levent Tüzemen'e sert cevap

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u devirerek en azından biraz da olsa taraftarı ile arasını düzeltti. Rize maçından önce yazarların hedef tahtasında olan Podolski bu maçta iyi bir futbol ortaya koyunca, bu sefer hedefe Emre Çolak oturdu.
Galatasaraylı Emre Çolak, takım arkadaşlarına pas vermediği iddialarına katı bir yanıt verdi. Instagram hesabından açıklama yapan Emre Çolak, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında Lukas Podolski ile Sabri Sarıoğlu'na kasıtlı olarak pas atmadığı iddiasına şu yanıtı verdi:
"Galatasaray formasını giydiğimde 11 yaşındaydım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ömrünün yarısından fazlasını Florya'da aldığı eğitimle geçiren biri olarak Galatasaray terbiyesini en iyi bilenlerden biriyim. Takım arkadaşlarıma kasıtlı olarak pas atmadığımı iddia edenler önyargılarından arınıp, maçları daha dikkatle izlerlerse özet görüntülerde dahi bazı sonuçlara ulaşabilirler. Umarım iftira dolu yorumlarıyla bizi taraftarlarımızın önüne atarlarken de biraz daha sağlıklı düşünebilirler."
Emre Çolak'ın reaksiyonsine ne nedenden olan iddiayı Sabah gazetesi Yazarı Levent Tüzemen meydana atmıştı. Tüzemen, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ardından kaleme aldığı 'Utan Emre' isimli yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray eğer fark atacağı bir maçı 3-1 kazanmış ise bunun mesulsu ilk önce Emre Çolak'tır.. Şaşırdınız mı? Dakika 62... Bireysel gayretiyle bir gol atıp, Yasin'e gol pası veren Podolski'ye maç boyu Emre Çolak pas vermemeye çalıştı. Ben yıldız tablosunda maçta 1 gol atan ve iyi oynayan Emre'ye bilerek (0) verdim... Neden mi? Emre iç hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Yasin'in attığı golden sonra Podolski'ye sarılmasına Emre'nin gözler önüne serdiği reaksiyonyi de ayıplismim..
Kaptanlık yaptığı Galatasaray'ın çıkarlarını hiçe sayan Emre Çolak'a "Utan Emre utan" söylüyorum.. Ünlü İtalyan hoca Lippi, "Futbol iyi oyuncularla oynanır. Elinizde nitelikli oyuncular yoksa başarı kazanmak güç" söyler.. Podolski'nin niteliğine katiyen lisan uzatmismim ama Alman yıldızı yeteri kadar sorumluluk almadığı için fazlası zaman ağır eleştirdim. Fakat Çaykur Rize ceza kısmı önünde gol atabilecek pozisyonlarda maalesef Podolski'ye, Emre'nin kafasını çektiği takımda Yasin, Olcan hem de Sabri bilerek pas atmadılar."
Emre Çolak kimdir?
1991 senesinde dünyaya gelen Emre Çolak doğma büyüme İstanbul olan Emrek Çolak aslen Orduludur. Galatasaray’da orta sahanın sol doğrulusunda ve göbeğinde oynayan Emre Çolak Fatih Terim’in takviyeleriyle bir anda yıldızı parladı. Sol ayağına kusursuz derece hakim olan ama fizik yetersizliği ile kadroda yer alamayan Emre Çolak yeni sezonda gözler önüne serdiği performans ve gelişim ile formayı kaptı
Galatasaray’ın 13 yaşındayken keşfettiği ve Atışkısmıspor’dan Galatasaray’ın alt yapısına kattığı Emre Çolak şimdilik daha 24 yaşında
G.Saray külübünde 52 numaralı formayı terleten Çolak muhabereçı ruhu ve futbol zekasıyla ileriki vadeden bir futbolcu.
Emre Çolak’ın Galatasaray’daki kariyeri
2009 – 2010 sezounu 11 maç 4 gol
2010 – 2011 sezonu 17 maç
2011 – 2012 sezounu 30 maç 3 gol
2012 – 2013 sezounu 33 maç 2 gol
2013 – 2014 sezonu 23 maç 1 gol
2014 – 2015 sezonu 9 maç 1 gol
Toplamda: 123 Lig ve Kupa maçı 11 gol