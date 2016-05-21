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Emre Çolak La Liga’da Forma Giyecek

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Emre Çolak yeni sezonda İspanya’nın La Liga ekiplerinden Deportivo’da forma giyecek.

Emre Çolak La Liga’da Forma Giyecek
Galatasaray’daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek orta saha oyuncusu Emre Çolak’ın, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo ile anlaştığı öğrenildi.

İspanyol kulübü kaynaklarından alınan bilgiye göre Emre Çolak’ın menajeri Ahmet Bulut’un, Deportivo ile görüşmeleri sona getirdiği ve 25 yaşındaki futbolcunun transferinin haziran ayında resmileştirileceği belirtildi.

Bu sezon La Liga’yı 15. sırada bitiren Deportivo, İspanya’nın kuzeyindeki Galisya bölgesinin en köklü takımlarından biri olarak biliniyor. En büyük rakibi Celta’nın taraftarlarının geçmişte taktığı "Los Turcos" (Türkler) lakabını benimseyen Deportivo taraftarları, Riazor Stadı’nda oynanan maçlarda Türk bayrağını açmalarıyla hatırlanıyor.
         
Emre Çolak, transferin resmiyet kazanması durumunda Deportivo’da forma giyen ilk Türk futbolcu olacak. Emre’nin Deportivo’ya transferi halinde Barcelona’da forma giyen Arda Turan ile birlikte gelecek yıl La Liga’da oynayacak Türk futbolcu sayısı da ikiye çıkacak.

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