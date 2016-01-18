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Emre Çolak'ın Kaderi Sonunda Belli Oldu

Galatasaray'da bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Emre Çolak Antalyaspor ile büyük oranda anlaştığı bilgisi geldi, bonsrvis ücretine fazla bir ücret ödenilmeyeceği öğrenildi

Emre Çolak'ın Kaderi Sonunda Belli Oldu

 Mustafa Denizli’nin biletini kestiği isimler arasında yer alan Emre Çolak, büyük oranda Antalyaspor ile anlaştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Emre için Güney ekibinin çok düşük bir bonservis parası ödeyeceği öğrenildi. Denizli’nin, Jem Paul Karacan’la birlikte Tarık Çamdal’ı da kadroda düşünmediği belirtildi.



Benitez olmadı



Galatasaray’da Mustafa Denizli’nin yolunu dört gözle beklediği Martim Benitez için Independiente Kulübü’ne son olarak 5 milyon euro önerildi. Ancak Arjantin ekibinin bunu da kabul etmediği, 8 milyon euro istediği belirtildi. Arjantin’de yapılan görüşmeler sona erdi ve Galatasaraylı yönetici Fatih İşbecer Arjantin’den ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Benitez’i satın alma opsiyonu ile kiralamak için de bir formül sundu.

Kaynak : Milliyet

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