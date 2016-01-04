Emre Çolak hakkında ortaya atılan iddialar dan çok rahatsız

Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Çolak, Ahmet Bulut’la görüştüğümüz sırada röportajı yaptığımız restorana, menacerinin yanına geldi.



Burada hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösteren 24 yaşındaki futbolcu, esprili bir dille, “Beni her gün bir yere yazıyorlar. Antalya’daydım en son! Bir ara Bursa’ya gittim geldim!” ifadelerini kullandı. Geleceğiyle ilgili olarak kararı menaceri Ahmet Bulut’un vereceğini söyleyen genç futbolcunun ardından söz alan Ahmet Bulut, “Emre, Galatasaray’ın alt yapısından gelmiş bir isim. Kalmak istemiyorsa ihanet olur. Tabii ki biz Galatasaray’da kalmasını isteriz ama bu tek taraflı olmuyor. İki taraflı oluyor. Şartlar uygun olursa kalır. Aksi takdirde ben oyuncumuz Türkiye’de bir takıma gitmesini istemem”



‘Onu, Avrupa’ya götürürüm’



Genç futbolcuyla ilgili olarak planlarının olduğunu söyleyen Bulut, “Emre Çolak için Galatasaray Yönetimi’yle sözleşme uzatma konusunu henüz görüşmedim. Kulüp negatif bakarsa ben çözüm bulurum. Oyuncularımı Avrupa’ya götürmek benim için zor değil. Emre Çolak, Alper Potuk, Ozan Tufan... Bu isimler benim için çok önemli projeler” dedi.