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Emre Çolak düşünmeden 2 katı teklifi reddeti

Antalyaspor'un uzun süre transfer etmek istediği Emre Çolak maaşının iki katını teklif edilmesine karşın hiç düşünmeden reddetti

Emre Çolak düşünmeden 2 katı teklifi reddeti

 Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Çolak, Galatasaray'dan aldığı ücretin iki katını teklif eden Akdeniz ekibine "Hayır" dedi. 1.5 milyon TL garanti ücret ve maç başına 20 bin TL ile takımın en az kazanan oyuncularından olan Emre'ye Antalyaspor yıllık 1 milyon Euro önerdi. Ancak takımda kalmak isteyen Emre, hocası Denizli'den formayı kapacağına inandığı için ayrılmak istemedi.


AVRUPA'YI iSTiYOR

Sezon sonunda önce kulübüyle masaya oturacak Emre, Galatasaray'la anlaşamazsa Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Geçen yaz İspanya'nın kapısından dönen Emre'nin R.Sociedad ve C.Vigo'nun radarında olduğu biliniyor.

(Kaynak: Takvim)
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Emre Çolak
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