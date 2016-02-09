Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için büyük fedakarlığı ortaya çıktı

Fenerbahçe ile yolları sezon başında ayrılan Emre Belözoğlu'nun 2 sene önce Çin'den aldığı teklifi, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı planladığı için reddettiği ortaya çıktı.



2 SENE ÖNCE TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Fotospor'da yer alan habere göre; 2012'de gittiği Atletico Madrid'de 6 ay kalan Emre Belözoğlu, devre arasında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından servet değerinde bir teklif aldı. Ancak o dönem Aziz Yıldırım'ın kendisiyle yaptığı görüşme sonrasında, futbolu Fenerbahçe'de bırakmaya karar veren Emre Belözoğlu, Çin'den gelen teklifi geri çevirdi.

20 MİLYON EURO'YU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Eliyle 20 milyon Euro'yu bulan serveti iten Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye yeniden imza atarken, 2 yıl daha oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyince Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.