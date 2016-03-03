Emre Belözoğlu'na küfürü mahkeme affetmedi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu'na 2012 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan küfür ettiği iddiasıyla yargılanan Cemil İ.C, "Hakaret" suçundan bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ancak sanığın sabıkasız oluşu ve suçtan pişmanlık duyduğuna dair olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle bu hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde benzer bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.



EMRE DE SANIK DA KATILMADI

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Emre Belözoğlu ve sanık Cemil İ.C. katılmadı. Hakim, sanığın Gaziantep'te talimatla alınan ifadesini okudu. Talimat yoluyla alınan ifadesinde öğrenci olduğunu belirten Cemil İ.C'nin, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle sosyal medyada müştekiye hakaret içeren herhangi bir paylaşım yapmadım. Kaldı ki attığım iddia edilen tweet incelenirse, müştekinin soy ismi bile belirtilmemiştir. Herhangi bir etikette yoktur. Neden müştekinin üzerine alındığını anlayamadım" dediği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun avukatı, sanığın savunmasına katılmadıklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

BİN 500 TL PARA CEZASI GERİ BIRAKILDI

Hakim, "Hakaret" suçunun sabit olduğunu belirterek sanık Cemil İ.C'yi bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Ancak sabıkasız oluşu ve suçtan pişmanlık duyduğuna dair olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle bu hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Sanık, 5 yıllık denetim süresine içinde benzer bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.





İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Cemil İ.C'nin 29 Mayıs 2012'de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden şikayetçi Emre Belözoğlu hakkında küfür içeren tweet'ler paylaştığı belirtiliyordu. Sanığın savcılık ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğunu, ancak evde başka arkadaşlarının da birlikte kaldığını, bilgisayarının bu şahıslar tarafından kullanılmış olabileceğini, bu nedenle müsnet suçu işlemediğini söylediği yer alıyordu. Sanığın "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.