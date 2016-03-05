Emre Belözoğlu Galatasaray'ın UEFA süreci hakkında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'de 6 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde sürdüren turuncu-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.



"BU SÜRECİ ATLATACAKTIR"

Emre, her takımın zor dönemler yaşayabildiğini dile getirerek, "Her takım bazen inişli çıkışlı grafikler yaşar. Maddi anlamda sıkıntılar yaşar. Galatasaray bizim olduğumuz dönemde de bazı sıkıntılar yaşıyordu. Bu süreci atlatacaklardır. Büyük camialar bu süreçleri çok çabuk atlattıkları için büyüktürler. Onların durumuyla ilgili çok derine inmeden söyleyeceğim şeyler bunlar" diye konuştu.

"GALATASARAY, HER ZAMAN GALATASARAYDIR"

Sezon sonunda Avrupa kupalarına gitme hakkını elde etmek istediklerini anlatan Emre, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra ligde hedeflerimiz devam ediyor. Sezonu Avrupa kupalarına gitme hakkı elde etmiş bir takım olarak kapatmak istiyoruz. Böyle baktığımızda Galatasaray maçı zor olacak. Her ne kadar içinde bulunduğu durum itibarıyla sıkıntılı görünse de Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Bizim için zor bir maç olacak ama ligin sistemli oynayan iyi takımlarından birisiyiz. Aynı sistem ve disiplinimizi bu maçta da devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Galatasaray'ın iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hak edenin kazanacağı, keyifli bir maç izlettiririz inşallah."