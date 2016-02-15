Emre Belözoğlu bakın ne görev yapacak!

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Yönetim resmi olarak Giuliano Terraneo'nun görevine son vermese de, İtalyan sportif direktörün elindeki son görev de alındı. Son olarak Fenerbahçe'nin efsane ismi Serkan Acar'ın "kulüp müdürlüğü" görevini üstlenen ve imza yetkisi bulunan Terraneo'nun bu yetkisi de elinden alındı. Her hafta Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantıları için kendisinden istenen raporları vermese de bundan sonra gerek olmadığı kendisine iletildi. Devre arasındaki transfer görüşmelerinin hiçbirisinde yer almayan Terraneo'nun sezon sonunda bitecek olan kontratının da yenilenmeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe'de beklenen oldu. Yönetim resmi olarak Giuliano Terraneo'nun görevine son vermese de, İtalyan sportif direktörün elindeki son görev de alındı. Son olarak Fenerbahçe'nin efsane ismi Serkan Acar'ın "kulüp müdürlüğü" görevini üstlenen ve imza yetkisi bulunan Terraneo'nun bu yetkisi de elinden alındı. Her hafta Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantıları için kendisinden istenen raporları vermese de bundan sonra gerek olmadığı kendisine iletildi. Devre arasındaki transfer görüşmelerinin hiçbirisinde yer almayan Terraneo'nun sezon sonunda bitecek olan kontratının da yenilenmeyeceği bildirildi.