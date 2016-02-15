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Emre Belözoğlu bakın ne görev yapacak!

Fеnеrbаhçе'de spоrtif dirеktörlük görеvinе gеtirilеn ve tаrаftаrın sеvgilisi hаlinе gеlеn Tеrrаnео'nun sene sonunda ayrılmasından sоnrа görеvе Emre Bеlözоğlu gеlеcеk

Emre Belözoğlu bakın ne görev yapacak!

 Fenerbahçe'de beklenen oldu. Yönetim resmi olarak Giuliano Terraneo'nun görevine son vermese de, İtalyan sportif direktörün elindeki son görev de alındı. Son olarak Fenerbahçe'nin efsane ismi Serkan Acar'ın "kulüp müdürlüğü" görevini üstlenen ve imza yetkisi bulunan Terraneo'nun bu yetkisi de elinden alındı. Her hafta Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantıları için kendisinden istenen raporları vermese de bundan sonra gerek olmadığı kendisine iletildi. Devre arasındaki transfer görüşmelerinin hiçbirisinde yer almayan Terraneo'nun sezon sonunda bitecek olan kontratının da yenilenmeyeceği bildirildi.

TERRANEO YERİNE EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sonrası ilk kez bu sezon yeniden hayata geçirilen sportif direktörlük konusunda Başkan Aziz Yıldırım, Giuliano Terraneo'dan beklediği verimi alamadı. Sezon sonu bitecek olan kontratı yenilenmeyecek olan Terraneo'nun yerine geçecek isimse şimdiden belli: Emre Belözoğlu. Uzun bir süredir kamuoyu önünde imajını düzeltmek için bazı hamleler yapan, röportajlar veren ve yardım toplantılarına katılan Emre'nin görevine sezonun bitimiyle birlikte başlayacağı bildirildi. Geçen sezon Aziz Yıldırım'ın kendisine, Terraneo ile çalışmasını teklif ettiği Emre 1-2 sezon daha futbol oynamak istediğini belirterek Başakşehir'e transfer olmuştu.
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Emre Belözoğlu
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