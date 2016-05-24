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Emre Belezoğlu’na Tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belezoğlu’nun uyarılması gerektiğini ifade eden bir mektup yazdı.

Emre Belezoğlu’na Tepki

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a gönderdiği mektupta, futbolcu Emre Belözoğlu'nun uyarılması talebinde bulundu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a mektup göndererek, futbolcu Emre Belözoğlu'nun uyarılmasını istedi.

TGC'den yapılan açıklamaya göre Olcayto, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından sonra Emre'nin, görüntülerini çeken yayıncı kuruluşun kameramanı Ekrem Güleçyüz'e saldırıp küfrettiği gerekçesiyle Gümüşdağ'a mektup gönderdi.

Olcayto'nun, açıklamada yer verilen mektubundaki ifadeleri şöyle:

"Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından sonra sahalarımızda görmek istemediğimiz çirkin bir olay yaşanmıştır. Olayın mağduru Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi kameraman Ekrem Güleçyüz meslektaşımızdır. Başakşehir'in 2-1 kazandığı karşılaşmadan sonra sahadan ayrılan futbolcuları görüntüleyen Ekrem Güleçyüz, futbolcunuz milli takımın da oyuncusu olan Emre Belözoğlu'nu görüntülemeye çalışmıştır. Kameraman detay alma amacıyla görevini yaparken Belözoğlu üstüne yürümüş, küfür etmiş ve meslektaşımızın boğazına sarılmıştır. Daha sonra yaptığı çirkinliğin farkına vardığı anlaşılan Belözoğlu, bu kez de arkadaşımızın başını okşamaya kalkmıştır.

Barışı, kardeşliği, paylaşmayı ve ahlaki duruşu yücelten spor faaliyetlerinde artık bu tür olayları görmek istemiyoruz. Özellikle futbol maçlarında zorlu hava koşullarında görev yapan kameramanlara ve gazeteci arkadaşlarımıza hangi takımdan olursa olsun bütün futbolcuların gerekli saygı ve özeni göstermeleri gerekir. Milli takım formasını giyen bir oyuncunun hem genç futbolculara hem gazetecilere örnek olması gerekirken bu tür şiddet hareketlerine girişmesini doğrusu futbolculuk kimliğiyle bağdaştıramıyorum. Konuyla ilgili oyuncunuz Emre Belözoğlu'nu uyaracağınızı ve bir daha bu tür olaylara meydan vermemesine yardımcı olacağınızı umuyorum. Kulübünüzün başarılarının Avrupa kupalarında sürmesi en büyük dileğimizdir."

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Emre Belezoğlu’na Tepki
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