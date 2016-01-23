Emre Azim'in hayali duygulandırdı

Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe ile karşılaşan, stada '500 T' hat numaralı halk otobüsü ile giderek farkındalık yaratan, halk otobüsünün içinde evlilik teklifi yapan futbolcusuyla da dikkat çeken Tuzlaspor'un sosyal sorumluluk adına bir ilke daha imza attığı ortaya çıktı.





"İLK KAZANDIĞIM PARAYLA PROTEZ GÖZ TAKTIRACAĞIM"

Tuzlaspor, bir gözü görmeyen 18 yaşındaki Emre Azim 'i profesyonel yaptı ve çok sevdiği futbol ile hayata tutunmasına aracı oldu. Emre, "Şu an gözümün görme ihtimali yok. Ama protez göz takılma ihtimali var. Allah nasip ederse ilk kazandığım büyük para ile bir yere transfer olursam, protez göz taktırmayı düşünüyorum." dedi. Basın Sözcüsü Levent Ayaz ise Emre'nin yetenekleriyle ve gayretiyle bu noktalara geldiğini vurguladı.

SON DAKİKADA FORMA ŞANSI BULDU

Tuzlaspor'un 15 Ocak'ta profesyonel yaptığı 18 yaşındaki Emre, kariyerinin başında ilk heyecanını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşadı. 90+2. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bir dakika da olsa forma şansı buldu. 2 yaşındayken bir talihsizlik sonucu bir gözünü kaybeden Emre Azim, profesyonel futbolcu olarak önemli bir mesaj verdi. Çalışmaktan hiç yılmadı ve formayı kaptı.





MAÇIN UZATMA DAKİKALARINDA SAHALARDA ENDER RASTLANAN BİR OLAY YAŞANDI

Tuzlaspor'un görme engelli oyuncusu Emre Azim, Fenerbahçe maçının son anlarında Sefa'nın yerine oyuna dahil oldu. Kısa süre de olsa Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Emre Azim bugün duygularını DHA'ya anlattı.

"ÖNCE ABLAM, SONRA ABİM İLE TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE GÖZÜME DARBELER ALDIM"

Emre, "Küçükken talihsiz bir kaza oldu gözüme kalem battı. Ablam ödev yaparken, ben üstüne koşmuşum ve elinde bulunan kalem gözüme batmış. 2 yaşındaymışım. Ablam korkudan söyleyememiş. Bir iki hafta böyle ilerlemiş. Ondan sonra gözüm şişmeye başlamış. Daha sonra doktora gidince geç kaldınız demişler. Aslında gözümün iyileşmesi için bir ihtimal varmış. Ben 9 yaşındayken abimle bir tartışmamız oldu. Dirseği ile gözüme vurdu. Bir de orada patladı. Şu an gözümüm hiç görme ihtimali yok. Ama protez göz takılma ihtimali var. Tabi Allah nasip ederse ilk kazandığım büyük para ile bir yere transfer olursam gözümü ameliyat ettirmeyi düşünüyorum. Görme ihtimali yok şu an. Ben inanıyorum ilerleyen yıllarda transfer yapacağım. Bana inananlar desteklerini eksik etmesinler." dedi.

"ŞANS GELMESİNİ BEKLEYECEĞİM"

"Hocalarım bana güvenerek şans verdiler." diyen Emre, "Elimden geleni yaparak hocamı mahcup etmek istemedim. Çok güzel bir duygu ilk maçım Fenerbahçe'ye karşı oldu. Başta bana sahip çıkan başkanıma, hocama çok teşekkür ederim. Hocam şans verdi, Çok arkamda duruyorlar. Başkan ve yönetim. Destekleri çok. Onları mahcup etmek istemem. İlerleyen zamanlarda inşallah daha iyi yerlere takım halinde geliriz. Biz buna inanıyoruz. Şans verildiğinde de iyi değerlendireceğim. Şans gelmesini bekleyeceğim, çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"ANNEME DAİRE ALMAK İSTİYORUM"

Profesyonel futbol hayatında önemli yerlere gelmeyi planlayan Emre, ilk hayalinin ise annesine bir daire almak olduğunu dile getirdi. Tuzlaspor formasıyla profesyonel olarak ilk hayalini gerçekleştirdiğini anlatan genç futbolcu, "Anneme sürekli söylediğim şey bir evdi. İlk hedefim olan profesyonelliğe geçişi başardım. Sonraki hedefim anneme daire almak. Ondan sonra gözümü ameliyat ettireceğim" diye konuştu.





"BABAM DA HALK OTOBÜSÜNDE ÇALIŞIYOR"

Herkes gibi kendisinin de büyük takımlarda oynamayı istediğini kaydeden Tuzlasporlu futbolcu, "Barcelona, Real Madrid gibi takımlarda oynamayı ben de isterim. Kendimden eminim. Daha iyi yerlere gelebilirim. Çalışan her yere gider." ifadelerini kullandı.

Takımın 500T hatlı halk otobüsüyle Fenerbahçe maçına gitmesinin kendisi için de güzel bir anı olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Benim babam da halk otobüsünde çalışıyor. İlginç bir şey. Benim için de güzel bir hatıra olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Muharrem Uzun, "Emre Azim alt yapıdan yetişen bir oyuncumuz. 1998 doğumlu kendisi. Takıma başlayalı 2 ay oldu. İdmanlarda performansını çok beğendik. Tabi biz onun gözü ile değil yetenekleri ile ilgileniyoruz. Şu anda dünkü maçtan ötürü ön plana çıktı ama Emre çok yetenekli bir oyuncu. Alt yapıda çok başarılı olmuş bir oyuncu. Bayağı da gol atmış, gol kralı oldu alt yapımızda. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Onu inşallah Türk futboluna kazandıracağız. Çok yetenekli, çok istekli ve çok da iyi bir çocuk. Daha iyi hissediyor. Futbolu çok seviyor. Emre'yi maçtan bir gün önce profesyonel yaptık. Bundan sonraki maçlarda da kendisine görev vermeyi düşünüyorum. Dediğim gibi gözünün görmemesi ile değil biz kendisinin yeteneği ile ilgileniyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Bundan sonraki maçlarda da görev alacaktır. Bilindiği gibi Emre bebeklik döneminde bir kaza geçirmiş. Tedavisi olsa o zaman belki düzelebilirmiş ama o zaman ihmal olmuş zannedersem. Tabi ki çok üzgünüz ama sonuçta bu da onun hayatını futbola bağladı. Çok yetenekli bir oyuncu olmasından dolayı önünün açık olduğunu düşünüyorum. Skorer bir oyuncu. Yani dediğim gibi önü açık olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI YAŞADI"

Tuzlaspor Kulübü Basın Sözcüsü Levent Ayaz ise Emre Azim'in uzun yıllar Türk futboluna hizmet vereceğine inandığını kaydetti. Emre'nin sol gözü görmemesine rağmen yetenekleriyle ve gayretiyle bu noktalara geldiğini vurgulayan Ayaz, "Başkanımız ve teknik heyetimiz aldığı kararla kendisini profesyonel yaptı. Fenerbahçe maçıyla hayatında önemli bir dönüm noktasını yaşama fırsatı buldu. Altyapıdan yetişen oyuncularımızın önemini biliyoruz. Futbolda amaç şampiyonluklar değil, birlik ve beraberliği vurgulamak istiyoruz. Emre'nin Türk futboluna önemli hizmetler vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.