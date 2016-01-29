Emmanuel Emenike transferinin rakamları belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain'e kiraladığı Emmanuel Emenike'nin West Ham'a transferi sonuçlanıyor. 28 yaşındaki futbolcu, son pürüzlerin giderilmesi için İngiltere'ye gitti. Yapılacak görüşmelerin ardından anlaşmanın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.



Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'yi bu sezonun başında Al Ain'e kiralamıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu tıpkı Sarı-Lacivertli ekipte olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde iyi bir performans sergileyememiş ve olumsuz tavırlarıyla gündeme gelmişti. Al Ain, bunun üzerine Emenike'ye göndermek istediğini açıkladı.



Bonservisi 11 milyon



Geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Buna göre West Ham United, Nijeryalı forveti sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladı. Eğer bonservisini almak isterlerse Fenerbahçe'ye 11 milyon euro ödeyecekler.