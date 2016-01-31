Emmanuel Emenike sözleşme şartları dudak uçuklattı

Sezon başında Al Ain’e kiralanan Nijeryalı santrfor için Fenerbahçe 2.5 milyon Euro kiralama bedeli almış, aynı zamanda Emenike’ye 2015-16 sezonu için ödenecek 2.5 milyon Euro yıllık ücret de ‘kasada’ kalmıştı.

West Ham’la yapılan anlaşma kapsamında da geride kalan 6 ay için Fenerbahçe kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro daha alacak.

TOPLAM 14.5 MİLYON EURO

Ancak Emmanuel Emenike transferini ‘cazip’ kılan asıl detay, bonservis opsiyonunda gizli...

Sözleşmeye koyulan maddeye göre, Emmanuel Emenike eğer West Ham Teknik Direktörü Slaven Bilic’ten 10 maçta görev alırsa, İngilizler 11 milyon Euro karşılığında 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini de almak durumunda kalacak. Diafra Sakho ve Carroll gibi iki önemli golcünün sakatlığında Emenike’nin Bilic’ten formayı kapma ihtimali de yüksek görünüyor.

Spartak Moskova’dan 13 milyon Euro’ya alınan Emenike, eğer Ada’da kalıcı olursa, kiralama bedelleriyle birlikte Kanarya’ya toplam 14.5 milyon Euro kazandırmış olacak.

Kaynak : Habertürk