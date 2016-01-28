Emmanuel Emenike sorusu rahatsız etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalar yaptı.



"ALTYAPIDAKİ HOCALARI TEBRİK EDİYORUM"

Müsabaka sonrası konuşan Portekizli hoca şu ifadeleri kullandı: "Özellikle altyapı oyuncularımızın gösterdiği kaliteli oyundan dolayı çok memnunum. Hocaları Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum. Şenol Hoca'yla birlikte, altyapıdaki tüm hocalara teşekkür ediyorum. Altyapımıza önem verme açısından güzel bir maç oldu."

EMENIKE'Yİ ES GEÇTİ

Emmanuel Emenike ile ilgili sorulan bir soruya cevap vermeyen Portekizli hoca, "Ben sadece

maçla ilgili konuşmak istiyorum. Bugün burada altyapı oyuncularımızdan bahsetmek,

gençlerden bahsetmek istiyorum. A takımdaki ağabeyleri de ciddiyetlerini gösterdi. Başka bir

konuya değinmek istemiyorum" diye konuştu.