Emmanuel Emenike Fenerbahçe'nin başına dert oldu

Nijeryalı forvetin sezon başında kiralandığı Al Ain takımıyla yollarını ayırması kafaları yine karıştırdı. Sarı­ Lacivertli kulüp tarafından da şu aşamada kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki forvet için çözüm aranıyor.



Sarı­ lacivertlilerin yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı ancak son gelişmelerden sonra sıkıntı yaşadığı Emenike’de belirsizlik devam ediyor.



Şu anda Londra’daki evinde olan tecrübeli futbolcunun Nijerya Milli Takımı’nı da bırakması çözüm ihtimallerini azaltıyor. Emenike’nin menajerine yakın kaynaklarda ise Çin kulüplerinin izlemede olduğu fakat somut bir teklifte bulunmadıkları aktarıldı.