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Emmanuel Emenike Fenerbahçe'nin başına dert oldu

Sezon başında kiralık olarak gönderilen Emmanuel Emenike istenilen formu yakalayamamasının ardından takıma geri döndü, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik yönetim çıkar bir yol arıyor

Emmanuel Emenike Fenerbahçe'nin başına dert oldu

 Nijeryalı forvetin sezon başında kiralandığı Al Ain takımıyla yollarını ayırması kafaları yine karıştırdı. Sarı­ Lacivertli kulüp tarafından da şu aşamada kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki forvet için çözüm aranıyor.



Sarı­ lacivertlilerin yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı ancak son gelişmelerden sonra sıkıntı yaşadığı Emenike’de belirsizlik devam ediyor.



Şu anda Londra’daki evinde olan tecrübeli futbolcunun Nijerya Milli Takımı’nı da bırakması çözüm ihtimallerini azaltıyor. Emenike’nin menajerine yakın kaynaklarda ise Çin kulüplerinin izlemede olduğu fakat somut bir teklifte bulunmadıkları aktarıldı.

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Emmanuel Emenike
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