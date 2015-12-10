Emmanuel Eboue PTT 1.Lig ekibi ile anlaştı

Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Prandelli tarafından kadro dışı kaldıktan sonra bir daha forma yüzü görmeyen ve son olarak Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşilköy Spor ile antrenmanlara çıkan Fildişili yıldız Emmanuel Eboue, Karabükspor'la anlaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşilköy Spor ile antrenmanlara çıkan Fildişili yıldız Emmanuel Eboue gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın eski yıldızı Eboue'nin idman fotoğrafı sosyal medyada gündemi bir hayli meşgul etmişti.





KARABÜK'LE ANLAŞTI

Son olarak Karabükspor-Şanlıurfaspor maçında tribünlerde boy gösteren Eboue'nin Karabük'e gelme sebebi belli oldu. Herkes Tugay Kerimoğlu'nun Şanlıurfa'ya istediğini yazarken, tecrübeli oyuncunun Karabükspor ile sezon sonuna kadar 200 bin Euro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Galatasaray'da aldığı paranın onda biri etmeyen bir rakamla anlaşma yapan 32 yaşındaki futbolcu, tekrar eski günlerini yakalamak için mücadele verecek.