Emmanuel Eboue Premier Lig'i istiyor

Galatasaray'a 2011-2012 sezonun başında gelen Emmanuel Eboue, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi biterek takımdan ayrılmıştı. Sarı Kırmızılılar'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'yi terk etmeyen Fildişili, Yeşilköyspor ile birlikte idmanlara çıkıyordu.



Halen yaşamına Türkiye'de devam eden 32 yaşındaki futbolcu İngiltere'ye gitmek istediğini açıkladı.



Eboue "Antreman için kulübe gittim kulübün başkanı takımın hocasına beni oynatmamasını söylemiş. Bana yapılan doğru bir hareket değildi ve büyük bir haksızlıktı. Şu anda Premier Lig'e dönmek istiyorum ve menajerim kulüp arıyor. Tekrar Arsenal'e dönmek istiyorum" açıklamasında bulundu.