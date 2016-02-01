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Emenike yeni formasını giydi

Fenerbahçe'nin istenmeyen adamı Emmanuel Emenike yeni takımı West Ham United'ın formasını giydi ve birbirinden flaş açıklamalarda bulundu

Emenike yeni formasını giydi

 Sezonun ilk yarısını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde geçiren Emmanuel Emenike, ikinci yarıda İngiltere Premier Lig'de top koşturacak.

1 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United kulübüne verdi. İngiliz kulübü Emenike için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

10 MAÇ ŞARTI

Nijeryalı futbolcunun 10 Premier Lig maçında forma giymesi halinde West Ham'ın 11 milyon Euro bedelle Emenike'yi transfer etme zorunluluğu doğacak.

"WEST HAM'IN HARİKA BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Kulüp televizyonuna konuşan Emmanuel Emenike, "Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. West Ham'ın harika bir kulüp olduğunu biliyordum. Onları takip ediyordum. Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.
"BILIC'İ YILLARDIR TANIYORUM"

Teknik Direktör Slaven Bilic hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Emenike, "Bilic'i yıllardır tanıyorum. Lokomotiv Moskova'da olduğu zamanlarda, ben de Spartak Moskova'daydım. Sonra o Beşiktaş'a geldi ve ben Fenerbahçe'deydim. Bu yüzden birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Burada olduğum ve onun yönetiminde oynayacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.
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