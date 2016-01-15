Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emenike'ye bir şokta Vitor Pereira'dan

Performansı hayal kırıklığı yaratan ve sezon başında Al Ain kulübüne kiralanan Emenike'nin Fenerbahçe'de kaderi belli oldu

Emenike'ye bir şokta Vitor Pereira'dan

 Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 3.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Al Ain kulübüne kiralanan Emenike'nin istenilen performansı gösterememesi sebebiyle Arap kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti. Fenerbahçe'ye dönmesi de gündemde olan Nijeryalı oyuncu için son karar verildi.

KENDİSİNE KULÜP BULSUN

Geleceği merak edilen Emenike'yle ilgili Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira oyuncunun menajerine kararını iletti. Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Portekizli teknik adam Emenike'nin menajerine oyuncuya kulüp bulmasını söyledi.

TAKIM BULAMAZSA GERİ DÖNECEK

Emenike'nin kendisine takım bulamaması durumunda ise oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönecek. Vitor Pereira'nın 28 yaşındaki oyuncuyu istememesine rağmen Emenike'nin piyasa değerinin düşmemesi için oyuncu takımda değerlendirilecek. Van Persie'nin de yaşadığı sakatlıklardan dolayı Emenike sarı-lacivertli kulüpte oynatılarak değer kaybetmemesi sağlanacak.

4 GOL ATMIŞTI

Emmanuel Emenike geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 lig maçında sadece 4 gol atabilmişti. Sezon başında transfer olduğu Al Ain'de ise 11 lig maçına çıkan Nijeryalı forvet 7 gol atmayı başarmıştı.

(Kaynak: Sporcope)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Vitor PereiraEmanuel Emenike
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.