Emenike'ye bir şokta Vitor Pereira'dan

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 3.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Al Ain kulübüne kiralanan Emenike'nin istenilen performansı gösterememesi sebebiyle Arap kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti. Fenerbahçe'ye dönmesi de gündemde olan Nijeryalı oyuncu için son karar verildi.



KENDİSİNE KULÜP BULSUN

Geleceği merak edilen Emenike'yle ilgili Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira oyuncunun menajerine kararını iletti. Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Portekizli teknik adam Emenike'nin menajerine oyuncuya kulüp bulmasını söyledi.

TAKIM BULAMAZSA GERİ DÖNECEK

Emenike'nin kendisine takım bulamaması durumunda ise oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönecek. Vitor Pereira'nın 28 yaşındaki oyuncuyu istememesine rağmen Emenike'nin piyasa değerinin düşmemesi için oyuncu takımda değerlendirilecek. Van Persie'nin de yaşadığı sakatlıklardan dolayı Emenike sarı-lacivertli kulüpte oynatılarak değer kaybetmemesi sağlanacak.

4 GOL ATMIŞTI

Emmanuel Emenike geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 lig maçında sadece 4 gol atabilmişti. Sezon başında transfer olduğu Al Ain'de ise 11 lig maçına çıkan Nijeryalı forvet 7 gol atmayı başarmıştı.

(Kaynak: Sporcope)