Emenike West Ham'da Kalacak mı?

Nijerya A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Sunday Oliseh'in istifa etmesinin ardından Emenike de milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Nijerya basınına konuşan 28 yaşındaki yıldız, milli takıma dönmeye sıcak bakmadığını ve kararından vazgeçmeyeceğini ifade etti.



Emenike, "Süper Kartallarla işim bitti. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki geri dönmeyeceğim. Bu tamamıyla benim kararım ve bunu tersine çevirmeyi düşünmüyorum. Bu kararımla birilerini üzdüysem özür dilerim. Daha önce iddia edildiği gibi Oliseh yüzünden bırakmadım milli takımı. Buna kendim karar verdim. Kimseyle bir derdim yok. Sadece kariyerime odaklanmak ve takımım için daha iyisini yapmak istiyorum. Şu anda çok mutluyum çünkü oyunumu oynuyorum ve her şey mükemmel" şeklinde konuştu.