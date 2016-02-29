Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emenike West Ham'da Kalacak mı?

Fenerbahçe'nin West Ham'da kiralık oynayan futbolcusu Emenike, milli takım kararıyla ilgili açıklama yaptı

Emenike West Ham'da Kalacak mı?

 

Nijerya A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Sunday Oliseh'in istifa etmesinin ardından Emenike de milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Nijerya basınına konuşan 28 yaşındaki yıldız, milli takıma dönmeye sıcak bakmadığını ve kararından vazgeçmeyeceğini ifade etti.



Emenike, "Süper Kartallarla işim bitti. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki geri dönmeyeceğim. Bu tamamıyla benim kararım ve bunu tersine çevirmeyi düşünmüyorum. Bu kararımla birilerini üzdüysem özür dilerim. Daha önce iddia edildiği gibi Oliseh yüzünden bırakmadım milli takımı. Buna kendim karar verdim. Kimseyle bir derdim yok. Sadece kariyerime odaklanmak ve takımım için daha iyisini yapmak istiyorum. Şu anda çok mutluyum çünkü oyunumu oynuyorum ve her şey mükemmel" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
West Hamda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.