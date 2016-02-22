Emenike'nin geri dönüşü tam iki gol birden attı!

İngiltere FA Cup 5. tur maçında West Ham United, deplasmanda karşılaştığı Blackburn Rovers'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Ewood Park Stadı'nda oynanan maçta West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Moses, 36 ve 90+2. dakikalarda Dimitri Payet, 64 ve 85. dakikalarda ise Emmanuel Emenike kaydetti. Blackburn Rovers'ın tek golü ise 20. dakikada Ben Marshall'dan geldi. Blackburn Rovers'ta Chris Taylor 55. dakikada ikinci sarı karttan, West Ham United takımında da Cheikhou Kouyate 75. dakikada direkt olarak kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktılar. West Ham United bu sonuçla FA Cup'ta çeyrek finale adını yazdırdı.





EMENIKE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu arada Fenerbahçe'den West Ham United'a kiralanan Emenike karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla taraftardan büyük alkış aldı. Nijeryalı golcünün, karşılaşmada kaydettiği iki golün yanı sıra bir şutu direkten dönerken, topu filelere gönderdiği bir pozisyon da ofsayt gerekçesiyle gol olarak değer kazanmadı.