Emenike'den Fenerbahçe taraftarına umut dolu mesaj

Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısını atması için büyük umutlarla transfer edilen Emmanuel Emenike ilk sezonunda normal bir performans göstermesine karşın ikinci sezonunda sadece 4 gol atarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.



Hatta bir ara o kadar istenmeyen adam olmuştu ki Beşiktaş maçında tribünlerin bir pozisyonda auta attığı topa gösterdiği "aşırı" tepki sonucu formasını çıkararak stadı terk etmek istemesine sebep olmuştu. Ancak o zamanki teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşları bu duruma engel olmuş ve Emenike ilk yarı sahada kalmıştı.



Bu olay Emenike'nin Fenerbahçe'de sonu olmuş ve Nijeryalı yıldız Katar'ın yolunu tutarken sarı lacivertli renklere gönül verenlerin hatırlamak istemediği bir isim haline gelmişti. Geçtiğimiz sezonu yakından tanıdığımız Slaven Bilic'in yanında geçiren ve West Ham United forması ile de bekleneni veremeyen Emenike'den yeni sezon için Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi.



Taraftar bu mesajı ne kadar sever, ne kadar heyecanlanır bilemeyiz ancak; görünen o ki Emenike yeni sezonda hem kendini affettirmek hem de camiaya yeniden hizmet etmek istiyor. Yıldız forvet yaptığı açıklamada özeleştiri yapıp hatalarını gördüğünü söyleyerek “Bu kulübe bir borcum var ve ödeyeceğim” dedi.



İşte Emenike'nin taraftara mesajı



- Taraftar ile yaşadığım sorunları unuttum. Umarım onlar da unutur ve beni yeniden kabullenirler. Onlara borcum olduğunu düşünüyorum.

- Başkanımız ile konuştum. Bana değerli olduğumu yeniden hissettirdiği için teşekkür ediyorum. Artık borcumu ödeme zamanının geldiğini düşünüyorum.

- Fenerbahçe’nin bu yıl sürpriz transferi olmak istiyorum. Belki benden kimse şu an çok şey beklemiyor ama farklı bir şekilde geri dönüyorum.

- Fenerbahçe’nin değerini ayrıldığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz, ortam harika... Avrupa kulüplerinde bile böyle bir ortam bulabilmek mümkün değil...



ÇİN'E GİDERSE EN AZ 15 MİLYON İSTENİYOR



Emenike'ye gelen teklifler ise oldukça az. Slaven Bilic'in West Ham United'ında tutunamayan ve Ada basınının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Nijeryalı forvete sadece Çin'den teklif gelirken, Fenerbahçeli yöneticiler ise Çin furyasından nasiplenmek istiyor. Emenike için en az 15 milyon isteyen kulübün bu isteği gerçekleşmezse taraftarın bu yoklukta(UEFA Fair-play kriterlerinden söz ediyoruz) Emenike ismine yeniden alışması gerekecek.



EMENİKE KİMDİR? EMENİKE NASIL FUTBOLCU OLDU? EMENİKE'NİN HAYAT HİKAYESİ...



Deminden beri haber yazalım derken istemsizce birazcık yerdiğimiz Emmanuel Emenike'nin acı dolu bir öyküsü var aslında. 17 yaşında yaşadığı eyaletin takımı Delta Force'da başladığı kariyerinde Süper Lig gol kralı olacağını, Premier Lig'de oynayacağını düşünür müydü bilemeyiz ancak hayat hikayesinin ilgi çekeceğinni



Güney Afrika'da Cape Town forması giyen Emmanuel Emenike'yi Türk menajer Erdem Konyar görüyor beğeniyor ve Türkiye'ye getiriyor. Böylece Nijeryalı'nın macerası da başlamış oluyor. Türkiye'de birçok kulüpte denenen yıldız futbolcu istediğini bir türlü alamazken, her kapıdan eli boş dönüyor. Ancak bir şans doğuyor, herkesin anımsayacağı gibi Kardemir Karabükspor... Tabi bu sırada Emenike'nin kalacak yer sıkıntısı da azımsanmayacak derecedeydi. Arkadaşlarının evinde bir sığıntı gibi kaldığını kendi ağzından bile duyabilirsiniz.



Karabükspor'da müthiş bir performans gösteren Emenike'nin o zorlu günleri atlattığı bir kariyer gelmiş ve Fenerbahçe'ye dahi transfer olmuştu. Ancak bu kez de şike süreci diye adlandırılacak olan bir dönemde Emenike'nin de adı davada en üst düzeyde geçiyordu. Gözaltından kurtulduktan sonra ilk iş Rusya'ya gitmek oldu. Burada sakatlık yaşadığı süreci saymazsak iyi bir performans göstermiş ve hatta bir ön eleme maçında Fenerbahçe'ye gol dahi atmıştı. O sezonun sonunda geri dönerken, taraftarların hep "Ah Emenike de olsaydı" sözleri tekrardan gerçek olmuştu. Burada üstte de bahsettiğimiz gibi tutunamayan Emenike'nin şu anlık kariyeri dibe vurmaya yakın lakin daha sonra ne olur bilemeyiz...