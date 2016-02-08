Emenike'de West Ham'a ilaç olamadı

Fenerbahçe'nin West Ham United'a kiraladığı Emmanuel Emenike, yeni takımındaki ilk maçına Southampton deplasmanında çıktı. Teknik direktör Slaven Bilic'in yedek soyundurduğu Nijeryalı futbolcu, 73. dakikada Antonio'nun yerine oyuna girdi.



MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Oyuna girdikten birkaç dakika sonra sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Emenike, müsait durumda olmasına rağmen topu yandan dışarı attı. Southampton, mücadeleyi 9. dakikada Yoshida'nın attığı golle 1-0 kazandı. Ev sahibi takımda Wanyama, 54. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ARSENAL MESUT'LA GÜZEL

Ligde oynadığı son dört maçtan üç beraberlik, bir de mağlubiyetle ayrılan Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 23. dakikadaki golüyle perdeyi açan Londra ekibi, bir dakika sonra Oxlade-Chamberlain'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Premier Lig'e yeni yükselen takımlarla oynadığı son 22 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ilk yarıda 88 saniye içinde bulduğu iki golle rakibini mağlup eden Arsenal, 2 Ocak'tan bu yana devam eden galibiyet özlemine son verirken, 48 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

DEVLER YENİŞEMEDİ

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından inişli çıkışlı grafiğini sürdüren Chelsea, sahasında Manchester United'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester United, 61. dakikada Lingard'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester United ile oynadığı son 9 lig ve kupa maçında yenilmeyen Chelsea, 90+1. dakikada İspanyol Diego Costa'nın attığı golle skora dengeyi getirdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Toplu sonuçlar şöyle:

Manchester City - Leicester City : 1 - 3

Aston Villa - Norwich City : 2 - 0

Liverpool - Sunderland : 2 - 2

Newcastle United - West Bromwich Albion : 1 - 0

Stoke City - Everton : 0 - 3

Swansea City - Crystal Palace : 1 - 1

Tottenham Hotspur - Watford : 1 - 0

Southampton - West Ham United: 1 - 0