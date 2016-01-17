Eleştirilerin hedefindeki Sabri Sarıoğlu asistlerine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında Sinan Gümüş'ün golünde asisti yapan isim olan Sabri, Süper Lig'de 5. asistine ulaştı.



EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCULAR



Galatasaray'da Süper Lig'de en çok asist yapan futbolculara Sabri de eklendi. Sneijder, Sivasspor maçından önce ligde 5 asistle en fazla asist yapan isim olurken, Sabri Sarıoğlu Sivasspor karşılaşmasında asist sayısını 5'e çıkardı ve Hollandalı futbolcuyu yakaladı.