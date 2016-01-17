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Eleştirilerin hedefindeki Sabri Sarıoğlu asistlerine devam ediyor

Galatasaray'da en çok eleştirilen isimler arasında olan Sabri Sarıoğlu dün akşam oynanan mançta Sinan Gümüş'ün attığı golün asistini yapan isim oldu

Eleştirilerin hedefindeki Sabri Sarıoğlu asistlerine devam ediyor

 Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında Sinan Gümüş'ün golünde asisti yapan isim olan Sabri, Süper Lig'de 5. asistine ulaştı.



EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCULAR



Galatasaray'da Süper Lig'de en çok asist yapan futbolculara Sabri de eklendi. Sneijder, Sivasspor maçından önce ligde 5 asistle en fazla asist yapan isim olurken, Sabri Sarıoğlu Sivasspor karşılaşmasında asist sayısını 5'e çıkardı ve Hollandalı futbolcuyu yakaladı.

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Sabri Sarıoğlu
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