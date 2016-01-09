Elazığspor kritik kararla ilgili açıklama yaptı

PTT 1. Lig'de mücadele eden Vartaş Elazığspor, daha önce takımda forma giyen Senegalli futbolcu Pape Habip Sow'un şikayeti üzerine FIFA disiplin Kurulu tarafından 2 dönem transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı.



Vartaş Elazığspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere kulübümüzde daha önce forma giyen Senegalli futbolcu Pape Habip Sow'un şikayeti üzerine FIFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze transfer yasağı verilmiştir. Önceki akşam sosyal medyada paylaşılan ancak dün TFF tarafından kulübümüze yapılan tebligat sonucu öğrendiğimiz transfer yasağı kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmüştür. İçerisinde bulunduğumuz sıkıntıların aşılması konusunda Başkanımız Selçuk Cengiz Öztürk ve yönetim kurulumuz büyük bir çaba içerisinde oldukları taraflı tarafsız herkes tarafından bilinmektedir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun transfer yasağı kararında futbolcu Pape Habip Sow'un 'kısmen haklı olduğu' vurgulanırken, kulübümüz bu kararla mağdur edilmiştir. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilmesi adına transfer yasağının kaldırılması veya ertelenmesi hususunda FIFA nezdinde gerekli girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Umuyoruz ve bekliyoruz FIFA kısa zamanda bu kararını tekrar gözden geçirir ve bu yasağı kaldırır" denildi.

"İNŞALLAH YASAK KALKAR VE BİZ DE TRANSFER YAPARIZ"

Takıma ara transferde 3-4 takviye yapmayı düşündükleri aktarılan açıklamanın devamında ise, "İnşallah bu yasak kalkar ve bizde birkaç mevki için transferlerimizi yaparız. Bu yasak kalkmadığı takdirde mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz. Lider takımımızın mevcut kadrosu şampiyonluğu kovalayacak ve yarışı önde bitirecek güce sahiptir. Nitekim PTT 1. Lig'in ilk yarısını lider bitirerek güçlü bir kadroya sahip olduğunu ispatlamıştır. Hafta başında göreve gelen Teknik Direktör Kemal Özdeş ve ekibine, halen Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımızı ve hiçbir endişeye mahal olmadığını vurgulamak isteriz" diye ifade edildi. - ELAZIĞ