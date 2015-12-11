Elazığspor Fırtınası Zirveye Kuruldu!

PTT 1. Lig heyecan tam hız devam ediyor evinde Kardemir Karabükspor'a geçit vermeyen Elazığspor lideri 2-1'lik skorla devirip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kuruldu
Vartaş Elazığspor: 2 - Kardemir Karabükspor: 1
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Ahmet Şimşek, İlker Takpak
Vartaş Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Serdar Özbayraktar (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Onur Güney, Binya, Cleyton (Dk. 90 Murat Akyüz), Segbefia, Mehmet Yiğit, Ümit Tütünci (Dk. 46 Kenan Şahin), Çağrı Ortakaya, Tom
Kardemir Karabükspor: Adriano, Rıza Efendioğlu, İlhan Depe, Zenke, Ergün Teber, Gökhan Alsan (Dk. 70 Recep Aydın), İzzet Yıldırım, Muhammet Reis (Dk. 80 Alexe), Murat Akın, Kokalovic, Oğuz Han Aynaoğlu
Goller: Dk. 31 Zenke (Kardemir Karabükspor), Dk. 78 Tom, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Vartaş Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Gökhan Alsan, Dk. 69 Ergün Teber (Kardemir Karabükspor), Dk. 67 Kenan Şahin, Dk. 82 Tom, Dk. 87 Segbefia (Vartaş Elazığspor)