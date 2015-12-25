Elazığspor'da İbrahim Üzülmez devri resmen bitti

PTT 1. Lig'in lideri Vartaş Elazığspor'da 5 hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İbrahim Üzülmez istifa etti.

Vartaş Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez akşam saatlerinde yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Gerekli açıklama yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez tarafından bilahare yapılacaktır" denildi.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve ekibinin göreve gelmesinin ardından Elazığspor, PTT 1. Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1461 Trabzon'u 2-0, Alanyaspor'u 1-0 ve Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerken, Şanlıurfaspor'la 1-1 beraber kalmış, tek mağlubiyetini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 2-0 olarak almıştı.

28 puanla lider durumda bulunan Vartaş Elazığspor'da Üzülmez'in istifasının kabul edilip, edilmediği yönetim tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.

Teknik Direktör Üzülmez, son haftalarda takıma sahip çıkılmadığı yönünde açıklamalar yapmış ve destek çıkılmasını istemişti. - ELAZIĞ