El Hadji Diouf açıklamaları ile şok etti

Özellikle 2002 Dünya Kupası’nın ardından adından sık sık söz ettiren Senegalli oyuncu Dioouf, Gerrard için “egoist” Carragher için ise “işe yaramaz hindi” ifadelerini kullandı.

Gerrard egoistti

2002-2005 yılları arasında Merseyside ekibinde forma giyen golcü oyuncu, Gerrad hakkında “Steven, kulüp için harika bir oyuncu ancak aynı zamanda bir o kadar da egoist biri” ifadelerini kullandı. Diouf ayrıca Gerrard’ın takımın galibiyetini önemsemediğini sadece skor tabelasına etki etmek istediğini iddia etti.

“Carragher işe yaramaz bir hindi”

Kendisi hakkında “Liverpool tarihinin en kötü forvetlerinden birisi” ifadelerini kullanan Jamie Carragher hakında da konuşan Diouf, “Jamie’den nefret ediyorum. O, sahada gördüğüm en büyük hindilerden birisi. Aynı zamanda işe yaramaz bir oyuncu” dedi.

Carragher Twitter’dan cevap verdi

Jamie Carragher ise Senegalli oyuncuya Twitter üzerinden yanıt verdi. Daha önce bir çok kişinin kendisine bu ifadeleri kullandığını belirten İngiliz savunma oyuncusu, bunun bir eşek olmaktan daha iyi olduğunu belirtti.