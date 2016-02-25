Eğer doğruysa Aykut Demir şimdi yandı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Aykut Demir'in olaylı Galatasaray karşılaşmasının tartışılan hakemi Deniz Ateş Bitnel'i maç esnasında ve sonunda tehdit ettiğinin söylenmesi üzerine harekete geçti. Olayın araştırılması talimatını veren Usta, iddianın gerçek olması halinde örnek olacak yaptırımların uygulanacağını söyledi.



"BİZ HAK MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı karttan sonra karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'i tehdit ettiği ileri sürülen Aykut Demir zor durumda... Sahadaki hırçınlıkları dışında daha önce ateşli silahla yaptığı hareketler ve hastanede doktoru darp etmesi gibi adli vakalarla da gündeme gelen genç futbolcu için bizzat Başkan Muharrem Usta düğmeye bastı. Böyle bir tehdidin doğruluk payını araştırması için ekibindeki isimleri görevlendiren Usta'nın, "Biz burada bir hak mücadelesi yapıyoruz. Bu haklı ve gururlu mücadelemize biri çıkıp zarar verirse asla ona taviz vermeyiz. Aykut böyle bir söz söylediyse mutlaka gereğini yaparız, örnek olacak bir adım atarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





YOLLAR AYRILACAK

Fanatik gazetesinin haberine göre; bu gelişme üzerine yayıncı kuruluştan görüntüler istendi. Her ne kadar Aykut Demir, ısrarla böyle bir olay olmadığını belirtse de farklı bir sonucun çıkması durumunda oyuncuyla Trabzonspor'un yollarının ayrılacağı öğrenildi. Bu arada Bitnel'in de yaşananları tek tek detaylarıyla raporuna yazdığı belirlendi. Aykut'a disiplin kurulunun da ağır bir ceza vermesi bekleniyor.