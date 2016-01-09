Egemen Korkmaz gelmek istemiyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp İsvçire 2.Lig ekiplerinden Wil 1900'ün yolunu tutan ve adı Trabzonsopor ile anılan Egemen Korkmaz, bir teşekkür mesajı yayınlayarak kariyerine İsviçre'de devam edeceğini açıkladı.



"KARİYERİME İSVİÇRE'DE DEVAM EDECEĞİM"

İşte Egemen Korkmaz'ın açıklaması,

Değerli Sporseverler ve Basin Mensupları

Sezon başından bu yana bugün için futbolcu olarak hizmet ettiğim kulübüm FC Wil 1900 takımında uzun yıllar farklı görevlerle çalışmalarıma devam etmek arzu ve isteğini, projeler tarafıma aktarıldığı ilk günden bu yana içimde büyük bir heyecanla taşımaktayım.

Halihazırda sezon başında ortaya konulmuş olan hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun bir tempoda devam etmekteyiz. Bir kez daha şunu belirtmek isterim ki FC Wil 1900 takımının bir parçası olmaktan onur ve gurur duymaktayım ve son derece mutluyum. Sportif hayatımın FC Wil 1900 kulübünde devam edeceğini, an itibari ile tek düşüncemin kulübümün hedeflenen başarıya ulaşması olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.