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Egemen Korkmaz Bombası Geri Dönüyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp İsviçre 2. Lig ekiplerinden FC Wil 1900 takımının yolunu tutan Egemen Korkmaz'a Trabzonspor talip oldu

Egemen Korkmaz Bombası Geri Dönüyor!

 Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra İsviçre 2. Lig ekiplerinden FC Will 1900'ün yolunu tutan Egemen Korkmaz, Türkiye'ye geri dönüyor!

GİZLİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor'da yöneticilik yaptığı dönemden tanıdığı Egemen Korkmaz'ın, futbolu bordo-mavili takımda bitirmesi için harekete geçen Sportif Direktör Yılmaz Büyükaydın, tecrübeli stoperi devre arasında kulübe kazandırmak için gizli görüşmelere başladığı öğrenildi.

TEPKİLERİN KIRILMASI BEKLENİYOR

Taraftar tepkisinden çekinilerek çok gizli şekilde transfer görüşmelerinin yürütüldüğü öğrenilirken, yıldız bir oyuncunun yanında 34 yaşındaki Egemen Korkmaz transferinin de sonuçlandırılması ve böylece oluşacak tepkilerin kırılması planlanıyor.
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Egemen Korkmaz
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