Efsane Spiker Hüseyin Başaran Hayatını Kaybetti

TRT stüdyolarının efsane ismi Hüseyin Başaran hayata gözlerini yumdu, karaciğer rahatsızlığı olduğu öğrenilen Başaran hastalığının nüksetmesi ile hayatını kaybetti
Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu spor spikeri Hüseyin Başaran Ankara'da vefat etti.
Eskişehir'de 1958 yılında doğan Hüseyin Başaran, 1984 yılından bu yana TRT'de spor spikeri olarak çalışıyordu.
KARACİĞER RAHATSIZLIĞI VARDI
Emekli olduktan sonra karaciğer nakli olan Başaran, tedavisi sonrasında rahatsızlığının tekrarlamasıyla hayatını kaybetti. Hüseyin Başaran'ın cenazesi yarın Kocatepe Cami'inde kılınacak öğle namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Başaran, Naim Süleymanoğlu'nun zaferlerinin, efsanevi 1994 ve 1998 Dünya Kupası finallerinin unutulmaz sesi olmuştu.