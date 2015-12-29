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Efsane kaleci Pavel Srnicek hayatını kaybetti

Çek Cumhuriyeti Milli takım kalesini koruyan Pavel Srnicek hafif tempolu koşu yaparken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı, alınan bilgilere göre efsane kaleci hayata gözlerini yumdu

Efsane kaleci Pavel Srnicek hayatını kaybetti
  Çek Cumhuriyeti Milli takım kalesini koruyan Pavel Srnicek hafif tempolu koşu yaparken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı, alınan bilgilere göre efsane kaleci hayata gözlerini yumdu

Hafif tempolu yürüyüş yaparken 20 Aralık'ta rahatsızlanan ve ülkesi Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde 9 gündür hastanede yapay komada tutulan Srnicek, yaşam mücadelesini kazanamadı. Kalecinin menajeri Steve Wraith tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşadığı kalp sorunu nedeniyle Srnicek'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Futbol kariyeri boyunca Newcastle United, Sheffield Wednesday, Portsmouth ve West Ham United gibi İngiliz takımlarının kalesini koruyan Srnicek, ülkesinin milli takımında da 49 kez forma giymişti.

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