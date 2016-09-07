Efsane geri mi dönüyor? Yönetime mesaj...

38 yaşına gelen Fildişili yıldız, parçalı formayı 6 ay giydikten sonra profesyonel kariyerine Galatasaray’da son vermek istediğini iletti. Yönetim de taraftarıtribünlere çekebilmek için bu teklife sıcak yaklaşıyor.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşanı- yor. MLS Ligi takımlarından Montreal Impact forması giyen Didier Drogba, yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek istediğini menajerler vasıtasıyla iletti.

Hiçbir zaman Galatasaray’ı unutamadığının ve ABD'de merakını da giderdiğinin altını çizen Fildişili, 6 ay forma giydikten sonra kariyerine İstanbul'da son vermek istediğini belirtti.

KULÜPTE KALACAK

Forvete alternatif oluşturmak ve taraftarı yeniden tribünlere fazlasıyla çekebilmek için bu teklife sıcak bakan yönetim, devre arasına kadar bu durumu masaya yatıracak. Aralık sonunda serbest kalacağı için Drogba'nın bonservis sorunu bulunmaması da yönetimin aklına yatan bir konu.

Fildişili yıldızın maaşını bilet ve forma gelirinden çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, futbolu bıraktıktan sonra Drogba'yı farklı bir alanda değerlendirecek.

2 KUPALI DEV

Kariyeri başarılarla dolu olan Didier Drogba, 1.5 sene formasını giydiği Galatasaray'da iki kupa kaldırmayı başardı. 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fildişili yıldız, sahadaki duruşu ve oyun tarzı ile büyük hayranlık uyandırmıştı. Drogba daha önce de Galatasaray'daki tutkuyu çok sevdiğini ifade etmişti.