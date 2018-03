Efsane Futbolcu George Best Türk Asıllı Çıktı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olarak kabul edilen Geroge Best'in, annesi Rum, babası Türk bir "Kıbrıslı" olduğu iddia edildi.

ANNESİ RUM, BABASI KIBRISLI TÜRK

Manchester United'ın ve belki de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olarak kabul edilen Geroge Best'in, annesi Rum, babası Türk bir "Kıbrıslı" olduğu, İrlandalı aileye evlatlık verildiği öne sürüldü. "Bunu bütün Lefkeliler çok iyi biliyor" diyen çok güvenilir bir kaynak, Best'in 1960'larda ve 1970'lerin başında Lefke'ye gelip, "biyolojik babasını" gördüğünü iddia etti. Aynı kaynak, şunları anlattı:





"ANNESİ RUM, BABASI ÇOK TANINMIŞ LEFKELİ BİR TÜRK"

"George Best, bir yasak aşkın ürünüdür. 1940'lı yılların ortalarında İngiltere'de dünyaya geldi. Ancak annesi, Limasollu bir Rum, babası ise şu anda hayatta olmayan çok tanınmış bir ailenin ferdi Lefkeli bir Türk'tür. Annesinin ailesi, kızlarının bir Türk'ten evlilik dışı çocuğu olmasını kabul etmediler. Kızlarını İngiltere'ye gönderdiler. Doğum orada gerçekleşti ve George Best, İrlandalı bir aileye evlatlık verildi. Birçok kişi iyi biliyor, George Best, Lefke'ye geldi ve biyolojik babası ile tanıştı."

ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR DOĞUM YERİNİ 'BELFAST' DİYE YAZIYOR

Çeşitli kaynaklar, efsanevi futbol yıldız George Best 22 Mayıs 1946'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta doğdu. 1963 ve 1974 yılları arası Manchester United'da oynadığı zamanlarda kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın 1965, 1967 lig 1968 Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluklarını kazanmasında önemli rol oynadı. 1968'de Avrupa Yılın Futbolcusu seçildi. 37 kez Kuzey İrlanda Milli Futbol Takımı forması giyip, 9 gol kaydetti. Bu 9 golün dördü Kıbrıs, diğerleri ise Arnavutluk, İngiltere, İskoçya, İsviçre ve Türkiye'ye karşıydı. Futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra, hızlı gece hayatı ve alkole olan tutkusu ile bilinen Best, 25 Kasım 2005'te yaşamını yitirdi.

KIBRIS'TA TATİL YAPMAYI ÇOK SEVİYORDU

George Best, 2001 yılına kadar Kıbrıs'ta çok tatile gelen biriydi. 2001 yılında 55 yaşındayken Limasol'a tatile geldi. Yanında 29 yaşındaki karısı Alex vardı. Best burada hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Best'in Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldığı haberleri tüm İngiliz gazetelerinde ön sayfalardan duyurulmuştu.

(Kaynak: Hürriyet)