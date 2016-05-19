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E.Frankfurt’un Kaptanı Marco Russ’un Doping Testi Sonuçlandı!
E.Frankfurt’un Kaptanı Marco Russ için yapılan doping testleri alınan numune sonrasında sonuçlandı, doping testi için alınan numeden tecrübeli kaptanın vücudunda tümör olduğu tespit edili.
19 Mayıs 2016 Perşembe 10:04
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) küme düşmeme mücadelesi veren Eintracht Frankfurt'ta, geçen ay doping testi için numune veren kaptan Marco Russ'un vücudunda tümör saptandı.
Eintracht Frankfurt'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya Futbol Federasyonu Anti Doping Komisyonu tarafından 30 Nisan'da Marco Russ'tan alınan numunede, yüksek oranda HCG hormonu tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, dahiliye uzmanı ve ürolog tarafından futbolcunun kan ve idrar örneğinin incelendiği ve yapılan tetkiklerde Russ'ta tümöre rastlandığı kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlerde ise futbolcunun en kısa zamanda ameliyat edilerek tümörün çıkarılması gerektiği vurgulandı.
Marco Russ ise tüm bu yaşananların ardından, küme düşmeme mücadelesi veren Eintracht Frankfurt'un bugün Nürnberg ile oynayacağı play-out maçında forma giymek istediğini teknik direktör Nico Kovac'a iletti.
Bu arada HCG testi, erkeklerde testis kanserinin tespiti ve hastalığın tedavi sürecinde yapılıyor.
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Anahtar Kelimeler:AlmanyaBundesligaDoping TestiMarco Russ
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