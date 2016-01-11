Düzcesporlu Futbolculara Büyük Şok

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un sahasında Düzcespor'u yenmesinin ardından bazı taraftarlar rakip takımın otobüsünü taşladılar. Düzcesporlu oyuncuları taşıyan otobüsün camları kırılırken futbolculardan yaralanan olmadı. Olayla ilgili 6 taraftar gözaltına alındı.



TAŞLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Türkiye 3'üncü Lig 1'inci grup'ta Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Düzcespor'u 1-0 yendi. Maçın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında stattan ayrılan Düzcespor kafilesini taşıyan otobüs, Terakki Mahallesi Uğur Mumcu Kavşağı'ndan geçtiği sırada bir grup taraftar tarafından taşlı saldırıya uğradı. Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı. Otobüste bulunan futbolcular saldırıyı yara almadan atlattı.

6 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri otobüse saldıran gruba biber gazı ve coplarla müdahale ederken 6 taraftar gözaltına alındı. Düzcespor'lu yöneticilere kentten güvenli şekilde çıkılacağının söylenilmesi üzere takım otobüsü olay yerinden ayrıldı. Düzcespor otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"TAŞ ATSALAR BİLE ONLARA GÜLEREK KARŞILIK VERMEMİZ LAZIM"

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, yaşanan olayların hoş olmadığını belirterek, "Otobüsün çarşı içinden geçişi sırasında toplanmışlar taş atmışlar. Kimlerin attığı belli değil. Bakacağız, kimin ne suçu var. Hoş olmayan bir hadise. Düzce'de arabalarımızı taşladılar, taraftarlarımıza eziyet edildi ama kötü örnek misal teşkil etmez. Bizim her zaman sabrımızı korumamız lazım. Onlar misafir, onlar bize taş atsalar bile bizim onlara güle karşılık vermemiz lazım. Zonguldak Kömürspor'un anlayışı bu olması lazım. İçimizden çıkan birkaç kişi bu iyi niyetimizi bozdu, hoş olmadı. Düzcespor'a geçmiş olsun. Allah'tan başka bir şey olmadı. Gözaltına alınanların olduğunu öğrendik. Bu konuyu araştıracağız" dedi.