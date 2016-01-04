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Durumu yılan hikayesine dönen MBia Trabzonspor'da idmana çıktı

Uzun süredir kalacak mı gidecek mi tartışmalarına malzeme olan MBia bugünkü idmana katıldığı bilgisi alındı

Durumu yılan hikayesine dönen MBia Trabzonspor'da idmana çıktı

 Uzun süredir Trabzonspor'un gündemini meşgul eden Kamerunlu oyuncu Staphane M'Bia, bordo-mavililerin bu akşam gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.



Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Staphane M'Bia, bordo-mavililerin ikinci yarı hazırlıklarını gerçekleştirdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana takımla birlikte katıldı.



Trabzonspor ile M'Bia arasında alacaklarından kaynaklanan sorun yaşansa da Kamerunlu oyuncu bu akşamki antrenmana katıldı. Oyuncunun menajeri ile kulüp arasında oyuncunun sözleşmesinde yer alan maddelerden doğan alacaklarıyla ilgili problemin ise devam ettiği önümüzdeki günlerde de tarafların yeniden bir araya gelerek değerlendirme yapacakları belirtildi. Oyuncu gecikmeden kaynaklanan alacaklarıyla birlikte sezon sonuna kadar alacağı olan toplam 2 Milyon 800 Bin Euro talep etmişti.

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Trabzonspor
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