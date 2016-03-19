Dursun Yarsuvat kongrede sert konuştu

Haliç Kongre Merkezi'nde süren yıllık olağan mali genel kurul toplantısında söz alan Duygun Yarsuvat, geçen yılki kongrede, iki ayrı yönetimin görev yapmış olması nedeniyle ayrı ayrı oylama talebinde bulunduklarını hatırlatarak, "Bu sene de aynı durumdayız. Eğer bundan sonra yönetim döneminde yine bölünme olursa, ayrı ayrı görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bunun bir gelenek haline gelmesi gerektiği konusunda da önergemiz bulunuyor." dedi.



Göreve geldikleri dönem içinde bulunulan durumu anımsatan Yarsuvat, başarı ve mali disiplin hedefiyle yola çıktıklarını aktarırken, Abdurrahim Albayrak ve Dursun Özbek'in kefaletiyle 55 milyon lira da kredi kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.



"Başarıyı yakalamak için tüm varlığımızla çalıştık" ifadesini kullanan Yarsuvat, şunları söyledi:



"Elimizde sihirli bir değnek yoktu. Sadece Galatasaray sevgimiz vardı. Bir enerji yaratarak bu başarıyı sağlamaya çalıştık. Çor zor günler geçirdik ama bu sevgiyi aşılayabildik. Sporcularımız yaptıkları işten zevk almaya başladılar. Bunu bir oyun olduğunu anladılar. Görevlerini gülerek, eğlenerek yerine getirdiler. Toplam 7 ay içinde, Türkiye'de hiçbir kulübe nasip olmamıştır, Türkiye'deki tüm kupaları aldık. Üç ayrı kupanın sahibi olduk. Sadece 3 kupayı kazanmadık, Türkiye'de ilk defa 20. şampiyonluğu ilan edip, dördüncü yıldızı ilk defa taktık. Bu başarılar bize mali imkanlar olarak döndü. Toplam 170 milyon lira gelir elde ettik. Bu gelir ilk 6 ay içinde gelmedi ama haziran ayından itibaren Galatasaray'ın kasasına girdi. Bu nedenledir ki Galatasaray Kulübünün temel meselesi başarılı olmaktır."



- Fatih İşbecer'e sert gönderme



Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer'e oldukça sert sözlerle göndermede bulundu.



Galatasaray değerlerinin, Galatasaraylılık duruşunu da beraberinde getirmesi gerektiğini vurgulayan Yarsuvat, "Galatasaray'ın yöneticileri, değerlerinin bir göstergesidir. Galatasaray bir bütündür ve dönemler birbirini takip eder. Ancak son dönemde genç çocuklar, devr-i sabık yaratmak gibi bir sloganla ortaya çıktılar. 'Galatasaray'da bazıları zengin olurken, Galatasaray Kulübü fakirleşmiştir' denildi. Kim bu bazıları? Burada 111 yıllık Galatasaray Kulübünün tüm yöneticilerini töhmet altında bırakmışlardır. Bunun kulübü tanımamaktan olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.



Kendi dönemleriyle ilgili etik olmayan tarzda bazı araştırmalar yapıldığını öğrendiğini anlatan sarı-kırmızılı eski başkan, şöyle konuştu:



"Sizlere de söylemek zorundayım. Benim yönetimde bulunduğum süre içinde mali durumları düzeltebilmek için bazı girişimlerde bulunduk. Kimler ile konuşmuşsam, bu yöneticilerden bazıları gidip, 'Sizden para mı istediler de bu işi yapmadınız?' diye araştırma yapmışlar. Bizzat kendisine sorulanlardan geldi bilgi. Bu genç arkadaşlarım zehir hafiye değillerdir. Galatasaray Kulübünün yöneticileridir ve Galatasaray duruşuna sahip olmaları gerekir. Bir Galatasaraylı, elinde yeterli delil olmadan geçmiş yöneticileri suçlayamaz. Eğer elinde bir şey varsa, çıkartır masanın üzerine koyar ve görevini yapmış olur. Aksi takdirde tüm kamuoyunu, Galatasaraylılara şüphe ile bakan insanlar topluluğuna dönüştürebilirsiniz."



- "Galatasaray tribünler ve sosyal medya emirleriyle hiç yönetilmemiştir"



Yönetimdeki genç idarecilere ithamlarda bulunan Duygun Yarsuvat, "Galatasaray kulübü 111 yaşındadır. Hiçbir zaman da tribünler ve sosyal medyadan aldığı emirlerle yönetilmemiştir." şeklinde konuştu.



Mevcut yönetim döneminde tasvip etmediği uygulamalar olduğunu dile getiren Yarsuvat, 'Bir gözümü kırparım, tribünler ayağa kalkar, bir kaşımı aşağı indiririm tribünler oturur' tarzı yönetimin geçmişte olmadığını aktarırken, "Ama bu yönetim döneminde gelmiştir. Bunlar Galatasaraylı gençlerin yaptığı eylemlerdir." iddiasında bulundu.



Genç yöneticileri kitlelerle oynamamaları konusunda uyaran Yarsuvat, "Kitle psikolojisi çok güçlü bir silahtır. O silah sizi de vurur. Tribünlerde kendi takımınızın kaptanının yuhalatırsanız, sizi de aynı muameleye tabi tutarlar. Galatasaray için ter döken, tüm varlığı ile çalışan kişilerin böyle bir muameleye maruz kalmasını hiçbir Galatasaraylı kabul edemez. Siz de buna göre davranın, her şeyden önce Galatasaray etiğine uygun hareket etmeyi öğrenin." ifadelerini kullandı.



- "Şimdi kim kimin alnını karışlayacak?"



Duygun Yarsuvat, kulüp genel sekreteri Fatih İşbecer'in bir röportajında kullandığı, "Mustafa Denizli'yi istemeyecek yöneticinin alnını karışlarım" sözünü hatırlatarak, sert eleştiriler yöneltti.



Son dönemde yine bir kavgayı medyadan takip ettiğini anlatan Yarsuvat, "Sonrasında divan kurulu toplantısında bir konuşma yapıp, Galatasaraylıların birbirlerine karşı daha saygılı olması gerektiğini söyledim. Sonra bir genç yönetici, herhalde çocuk, şöyle bir beyanda bulunmuş. 'Mustafa Denizli'yi istemeyecek yöneticinin alnını karışlarım' demiş. Hiçbir Galatasaraylı, hiçbir Galatasaraylının alnını karışlayamaz. Bugün için akla şöyle bir soru geliyor. Şimdi kim kimin alnını karışlayacak? Bunun cevabını vermek çok güç." değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca, konuşmasının sonunda, beraber çalıştığı dönemin yöneticilerinin isimlerini tek tek sayarak alkışlatan Yarsuvat, şampiyonluk kutlaması sırasında elinde taşıdığı ve dördüncü yıldızı temsil eden bir yıldız figürünü de genel kurul divanına teslim ederek, "İşte bu dördüncü yıldız. Alkışlarınızla bunu divan başkanına veriyorum. Galatasaray'ın arşivine girsin. Ama dikkat edilsin, sözleşmeler gibi kaybolmasın." diyerek sözlerini tamamladı.