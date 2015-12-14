Dursun Özbek'den Aziz Yıldırım'a Sitem Dolu Sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görev süresindeki 6 ayının değerlendirmesini Serhat Ulueren'e yaptı. Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesi, Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesindeki 'uzatma' opsiyonunun kaldırılması ve basketbolda Fenerbahçe ile yaşanan kriz gibi birçok konuda kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapan Özbek, sarı kırmızılı camiaya çok önemli mesajlar verdi. Özbek'in açıklamaları şöyle:

"PRANDELLI'NİN GÖNDERİLMESİ HATAYDI"

"Herkes bizi 'Hamza Hoca'ya çok ayıp ettiler, böyle teknik direktör mü gönderilir?' diyor. Duygun Yarsuvat başkanlığında ben de ikinci başkan iken, Prandelli'yi antrenmana çıkarkan gönderdik. Asıl ayıp buydu. Adam tam antrenmana çıkacakken, 'Sen çıkma, kovuldun' dediler. Üstelik Prandelli çok kibar bir insandı. Gönderilmesi de bence hataydı. Üstelik tazminatı toplam 11 milyon Euro tutmasına rağmen bizden sadece 3 milyon Euro tazminat aldı."

"HAMZA'NIN GÖNDERİLMESİNİ TARAFTAR DA İSTEDİ"

"Tüm kamuoyundan ve sizlerden rica ediyorum; lütfen Hamza hocanın neden gönderildiğini, haklıydı, haksızdı olaylarına girmeyelim artık. Yok Umut Bulut için sarfettiği sözlerden gönderilmiş, yok yönetimi çiğnemiş!.. Astana deplasmanı sonrası taraftar anket yaptı; 'Hamza gitsin mi kalsın mı?' diye. Uzak ara 'gönderilsin' çıktı. Şimdi aynı grup 'Hamza kalmalıydı' diyor."





"HAMZA İÇİN SİZE 26 MADDE SAYARIM, AĞZINIZ AÇIK KALIR"

"Hamza hocanın ayrılış nedenlerini ben şimdi anlatmaya kalkarsam size 26 madde sıralamak zorunda kalırım, ağzınız açık kalır. Bunun kime faydası var? Ben konuşacağım, sonra Hamza cevap verecek, sakız gibi uzayacak gidecek. Artık yeni bir hocamız var. Üstelik Mustafa Denizli çok çalışkan ve tecrübeli. Kendisinden inanılmaz mutlu ve umutluyum. Hamza hocaya sözleşmesi gereği en son kasım ayı hakkedişini ödedik. Yani borcumuz hiç yok. Şu çok açık ve net; Denizli hocamız sözleşmesi bitene kadar görevde kalacak, ayırılması söz konusu bile olamaz."

"DÜRÜST VE ALBAYRAK'A ÇOK DİL DÖKTÜM"

"Ben seçimle geldim bu göreve. Herkes kaçarken ben aslanlar gibi aday oldum. Şimdi de eleştiri var diye gidecek, istifa edecek, arkamdam 'kaçtı' dedirtecek değilim. Bu camiada son 15 senede kim taş taş üstüne koydu ki? Duygun başkandan devam etmesini çok istedim, kabul etmedi. Ali Dürüst'e 'Sen aday ol' dedim, 'Hayır' dedi. 'Benim yönetimime girer misin' dedim, yine 'Dinleneceğim, yokum' dedi. Abdurrahim Albayrak'a benim yönetimime girmesi için çok dil döktüm, 'Sağlık sorunlarım var, beni affet' dedi."





"BABALARINI, ABİLERİNİ BAHANE ETTİLER, KAÇTILAR!"

"Birileri babasını, ailesini, abisini, iş durumunu mazeret gösterip görev almadı. Bir Alllah'ın kulu cesaret edip girmedi yönetime. Kısaca kaçan çok oldu."

"ADNAN POLAT'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu arada son 15 yılda taş taş üstüne kim koydu diyorum... Ama Adnan Polat'ı unutmayalım. Mecidiyeköy'den Seyrantepe'ye gelmek de, şirket birleşmmesi de yüzde 100 doğru karardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Polat'ın bırakmasına sebep olan o olaylı mali genel kurulda da bulunmadım. O gün yapılanları da doğru bulmuyorum."

"SON 10 YIL DEĞİL 15 YIL ARAŞTIRILSIN"

"Kulübe 100 kişi imza verip, 'Son 10 yıldaki harcamalar araştırılsın ve bu borcu oluşturanlar kamuoyuna açıklansın, gerekirse cezalandırılsın' demiş. Ben de diyorum ki; 10 yıl değil, 15 yıl geriye gidelim ve 2000 yılından beri yapılan tüm harcamalar araştırılsın. Ben kimseye hırsız, sahtekar demiyorum. Şimdi 3-4 bağımsız firma araştırsın ve gerçekleri herkes bilsin. Bu 1 milyar liranın üzerindeki borç nasıl oluştu, tüm Galatasaraylıların bunu bilmesinden yanayım."

"ESKİ BAŞKANLAR BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

"Geçenlerde Divan Başkanı İrfan Aktar aradı; Duygun Yarsuvat, Faruk Süren, Alp Yalman, Refik Arkan, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gibi isimlerin benimle buluşup bazı tavsiyelerde bulunmak istediklerini, doğru bir yol haritası çizmek gerektiğini söyledi ve benden randevu talep etti. Evet bu toplantıdaki amaç bizim bazı hatalar yapmamamız için olabilirdi."

"İRFAN AKTAR SİNİRLENDİ 'İKİ GÜN SONRA OLMAZ' DEDİ"

"Davet beni rahatsız etmedi ama UEFA toplantısından geç döndüğüm ve bu isimlere karşı yapacağım sunum için yeterli hazırlanma şansım olmadığı için İrfan Aktar'ı aradım ve 'Bu toplantıyı şimdilik iptal edelim, iki gün sonra yaparız' dedim. Kendisi de 'Bunu yapamazsınız, iptal edemezsiniz çünkü herkese haber verdim' dedi. Ben de 'Nasıl yani, iptal etmek zorundayım çünkü hazırlık yapamadım' dedim. İrfan Aktar bey sinirli şekilde 'İki gün sonra olmaz, peki iptal olsun' dedi."

"BEN KAÇMIYORUM AMA TOPLANTI TARİHİ BEN BELİRLERİM"

"Ben kaçmıyorum. Madem benimle görüşmek istiyorlar ben hazırım. Ama ben sunum yapıp projelerimi, yol haritamı aktaracağıma göre toplantının tarihini de belirlemek benim hakkım diye düşünüyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım ki! Ama bakıyorum gazetelerde 'Restleşme' başlıkları atılıyor. Bu haberi yaptıran, bu toplantıyı haber veren elbette ben değilim. Eski başkanlarımla restleşme durumum nasıl olabilir? Şimdi düşünüyorum elbette, bu restleşme haberini yaptırmak için mi bu toplantıyı organize ettiler diye. Yine de ben bu görüşmeyi yapmak arzusundayım."

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE 127 İCRA DOSYASI VARDI ŞİMDİ 6 TANE KALDI"

"Duygun Yarsuvat başkanımla göreve gelirken kulüp aleyhine açılmış 127 icra dosyası vardı. Devletle bile icralıktık. Çok şükür bu sayıyı 5-6'ya indirdik. Bu ay sonunda da bu 5-6 icra dosyası kapanacak. Ben başkanlığı devralırken nasıl bir tablo olduğunu biliyordum. Yayıncı kuruluş, Nike ve Türk Telekom gelirleri temlikliydi. Bakın şimdi ne futbolculara tek kuruş borcumuz var ne elektriğimiz, suyumuz kesik. Takımlarımız en lüks otellerde konaklıyor."





"2,5 YIL DAHA BAŞKANLIK YAPMAK İSTİYORUM"

"Ben 2,5 yıl daha başkanlık yapmak istiyorum. Kaçmak, istifa etmek yok. Beni görevden almak isterlerse tüzükte belirtildiği gibi imza toplarlar ve seçime götürebilirler. Elbette görev süremin sonuna kadar kalmak ve projelerimi gerçekleştirirsem bir dönem daha başkanlık yapmak istiyorum.

Projelerime gelince... Mali yapıyı disiplin altına alıp düzeltmek, israfı bitirmek, yeni kaynaklar yaratmak, Riva'yı cazip hale getirip elden çıkarmak, spor salonu yapmak ve stadın çatısını kapatmak."





"UMUT'UN SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON MADDESİNİ ATLADIK"

"Umut Bulut'un sözleşmesi Ünal Aysal döneminde yapılmış ve opsiyon maddesini açıkça atladık. Haberimiz olsaydı Sabri'de olduğu gibi çözerdik. Sabri'ye çok teşekkür ediyorum; hiçbir şart sürmeden opsiyon maddesini kaldırdı. Başka opsiyon maddesi bulunan sözleşmemiz de bulunmuyor."

"BANA SALDIRMAK İÇİN KARDEŞİMİ KULLANIYORLAR"

"Son divan kurulu toplantısından kardeşime yönelik eleştiriler olduğu için erken ayrılmadım. Kulüple ilgili banka randevum vardı ve geç kalmama rağmen yine de uzun süre divan kurulunda bekledim. Bana vurmak, saldırmak için kardeşim Mehmet Özbek'i kullanıyorlar...

1-) Mehmet Özbek benim kardeşim ve ortağım. 2-) Florya'da altyapı yenileme ve ciddi inşaat işi olduğu için kardeşimden yardım istedim. 3-) Kendisi çok iyi pazarlıkçıdır; Podolski transferini Arsene Wenger'le görüşüp 6 milyon Euro'dan 2,5 milyon Euro'ya indirten Mehmet Özbek'tir. 4-) Mehmet Özbek çok iyi bir Galatasaraylı ve tüm mesaisini bu kulübe harcıyor."

"BİZ REZİL, FENERBAHÇE HARİKA!"

"3 ön eleme oynayıp Şampiyonlar Liginde gruplara kalan ve kendi evinde hiçkimseye yenilmeyen Astana'yı son maçta yenemediğimiz halde UEFA Avrupa Ligi'ne kaldık ama 'rezil takım', 'berbat takım' suçlamalarına maruz kalıyoruz. Fenerbahçe de Celtic'i yenemedi ve UEFA'da yoluna devam etti ama onlar harika oynadı. İşte bu zıt eleştiriler bizi üzüyor. Camia içindeki bazı kirli oyunlara cevap vererek zaman kaybediyoruz."

"FENERBAHÇE İLE AVRUPA'DA KARŞILAŞMAYI ÇOK İSTERİM"

"Herkesten 6 ay sabır rica ediyorum. Bize 6 ay sabır gösterirlerde inanın karşımızda kimse duramaz. Fenerbahçe ile de UEFA Avrupa Liginde çeyrek final veya finalde karşılaşmayı çok isterim. Bu kupadaki ilk hedefimiz finale kalmak."

"DEVRE ARASI TRANSFER OLACAK"

"UEFA ile görüşmelerimiz sürüyor. Bizim savunmamızı makul buldular, hak verdiler. Hakkımızda olumlu karar çıkmasını bekliyorum. Devre arasında Mustafa hocamızın isteyeceği takviyeler elbette yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanın isimleri daha konuşmadık."

"AZİZ YILDIRIM2IN YAPTIĞI DAHA BÜYÜK SUÇ"

"Fenerbahçe Başkanı bizi sahtekarlıkla suçluyor ama Türkiye'de herkes bizim resmi sitemizden Alex'le ilgili sözlerimize eleştiri getiriyor. Biraz el insaf! Aziz Bey'in sahtekarlık demesi daha büyük suç değil mi?

Basketboldaki haklılığımız anlaşılacak. Bizim suçumuz yok. Bize iki lisans veren Basketbol Federasyonu'dur. Biz kimseye rüşvet vermedik, sözler vermedik. Evet Alex'le ilgili yaptığımız açıklamada haddimizi aşmış olabiliriz. Belki acele ettik ama o bize sahtekar demek, sahtekarlıkla suçlanmak çok çirkin ve ayıp. Türkiye gerçekleri yakında görecek."