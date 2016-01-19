Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dursun Özbek UEFA'dan yapılan şok açıklamayı değerlendirdi

Dün akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düşen UEFA açıklamasını Dursun Özbek ''bekliyorduk'' olarak cevapladı, şubat ayında belli olacak yaptırımdan önce transfere devam edileceğini açıkladı

Dursun Özbek UEFA'dan yapılan şok açıklamayı değerlendirdi

 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan gelen haber sonrası 360 televizyonunda yayınlanan Telegol programına açıklamalar yaptı.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"TRANSFERE DEVAM EDECEĞİZ"

"UEFA'dan çıkan metin bana da ulaştı ama daha ne olacağı belli değil. Şubat sonu gibi belli olacak. Transfer yapmaya devam edeceğiz. Ben bile yorumlayamıyorum. Tahminde bulunmak zor. Neticede şubat ayında bizi de çağıracaklar oraya. Bizim yaptığımız savunma, UEFA'nın karar almasını zorlaştırdı. Şubat'ta gideceğiz. Bir daha konuşacağız."

"BİZ BUNU BEKLİYORDUK"

"En kötü ne olur tahmin etmek zor ama daha önceden bekliyorduk bunu. Bizi hukuk kuruluna sevk edeceklerini söyledik. Geçmişten gelen açık çok büyük yani o. 3 seneden gelen açık böyle bir durumun ortaya çıkacağı belliydi. Galatasaray önemli bir marka. Belirli periyotta incelenecekti ama geçmişi didik didik ediyorlar. Bu araştırmanın ardından fırtına çıkar mı bilemem. Bizim mali durumumuz ortada."

"2011/14 SEZONUYLA İLGİLİ..."

"UEFA'nın yaptığı bu açıklama, 2011/14 sezonlarıyla ilgili. Bizim geçmişten gelen açığımız 160 milyon euro. Duygun Yarsuvat döneminde bunun bir kısmını kapattık ama devam eden kontratlar var. Her şey öyle bir anda düzelmiyor. Ünal Aysal bu yüzden mi bıraktı bilemiyorum. Bunu söylemek spekülasyon olur. Martin Benitez transferi için Fatih Bey yolda. Arjantin'le telefon bağlantısı kurmak zor. Fatih Bey gelsin, anlayacağız ne olduğunu."
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.