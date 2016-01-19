Dursun Özbek UEFA'dan yapılan şok açıklamayı değerlendirdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan gelen haber sonrası 360 televizyonunda yayınlanan Telegol programına açıklamalar yaptı.



İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"TRANSFERE DEVAM EDECEĞİZ"

"UEFA'dan çıkan metin bana da ulaştı ama daha ne olacağı belli değil. Şubat sonu gibi belli olacak. Transfer yapmaya devam edeceğiz. Ben bile yorumlayamıyorum. Tahminde bulunmak zor. Neticede şubat ayında bizi de çağıracaklar oraya. Bizim yaptığımız savunma, UEFA'nın karar almasını zorlaştırdı. Şubat'ta gideceğiz. Bir daha konuşacağız."

"BİZ BUNU BEKLİYORDUK"

"En kötü ne olur tahmin etmek zor ama daha önceden bekliyorduk bunu. Bizi hukuk kuruluna sevk edeceklerini söyledik. Geçmişten gelen açık çok büyük yani o. 3 seneden gelen açık böyle bir durumun ortaya çıkacağı belliydi. Galatasaray önemli bir marka. Belirli periyotta incelenecekti ama geçmişi didik didik ediyorlar. Bu araştırmanın ardından fırtına çıkar mı bilemem. Bizim mali durumumuz ortada."

"2011/14 SEZONUYLA İLGİLİ..."

"UEFA'nın yaptığı bu açıklama, 2011/14 sezonlarıyla ilgili. Bizim geçmişten gelen açığımız 160 milyon euro. Duygun Yarsuvat döneminde bunun bir kısmını kapattık ama devam eden kontratlar var. Her şey öyle bir anda düzelmiyor. Ünal Aysal bu yüzden mi bıraktı bilemiyorum. Bunu söylemek spekülasyon olur. Martin Benitez transferi için Fatih Bey yolda. Arjantin'le telefon bağlantısı kurmak zor. Fatih Bey gelsin, anlayacağız ne olduğunu."