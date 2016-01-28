Dursun Özbek transfer söylentilerine açıklık getirdi

Birçok futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, UEFA’nın freni ile karşı karşıya kalınca ‘yeni transfer’ düşüncesini rafa kaldırmış ve son dönemde taraftarlarla yıldızı barışmayan Burak Yılmaz’a gelen teklifleri masaya yatırmıştı.



Slaven Bilic’in takımı West Ham’ın yanı sıra Çin’den bazı ekiplerin Kral ile ilgilenmesi ilk olarak Mustafa Denizli’yi harekete geçirdi



Kan kaybına tahammülü kalmayan tecrübeli teknik adam Kastamonu maçının ardından “Burak hiçbir yere gitmez. Teklif gelirse değerlendirir miyiz? O da zor” diyerek bu konuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koydu.



EN BÜYÜK ÇABAMIZ CEZA ALMAMAK



Bu gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:



“Şu ana kadar masaya gelen bir teklif yok. Hepsi tevatür. Zaten hocamız Mustafa Denizli istiyorsa Burak Yılmaz takımda kalır. Biz şu anda UEFA eşiğini atlamak için uğraşıyoruz. Hiçbir şekilde bunu riske edemeyiz. Bu yüzden transfer düşünmüyoruz. G.Saray’ın geleceğini, prestijini, menfaatlerini korumak zorundayız. Bizim en büyük çabamız, UEFA’dan ceza almamak. Bunun için en iyi şekilde savunmamızı hazırlıyoruz. Şubat ayında İsviçre’nin Nyon kentindeki toplantıda görüşmeler yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Dönemlik zararımızı 10 milyon Euro civarına çekmeye çalışacağız."