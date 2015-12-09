Dursun Özbek Toplantıyı Terk Etti Şok Çıkış

Divan üyeleri Galatasaray Yönetimi'ne eleştirilerde bulundu. En sert eleştiriyi Hayrettin Kozak yaptı. Başkan Dursun Özbek toplantıyı konuşmasını yaptıktan sonra erken terk ettiği için yöneticilerden Fatih İşbecer kürsüye çıkıp eleştirilere yanıt verdi.



"DİNLEMESİNİ BİLMEK MEZİYETTİR"

Kozak, "Merak ediyorum, başkanın bir rahatsızlığı mı var. Yok ise ona göre konuşacağım. Dinlemesini bilmek meziyettir. Eğer dinlemeye tahammül edemiyorsak, aynı kitlelere dinlenildiğini bilerek dikkatli konuşmanızdır. Sevgili yönetimimize ne söylesek, sadece yalnız başkan var. Taner Aşkın az önce bütün faturayı Ünal Aysal'a kesti. Ben de o dönemde Ünal Aysal'ı eleştirenlerin başında geliyorum. Ama Taner Aşkın'a şunu derim. Onca yıl içinde sadece Ünal Aysal dönemini cımbızla seçmek Taner Aşkın'a yakışmadı. Benim her dönemi iyi incelediğimi bilirsiniz. Bu böyle bir iki kişiye fatura edilecek birşey değildir. Ayrıca dönemler arası borç alacak farkını iyice araştırmak gerek. Bu sportif A.Ş nin raporlarını bırakın incelemeyi, haberi olmayan yöneticilerimiz oldu. Bunu bilmeden Cenevre'de kime ne anlatacağız.





HAMZAOĞLU, MUSTAFA DENİZLİ, GROSSKREUTZ, SABRİ...

Hamza Hamzaoğlu meselesi hemen geçiştirilecek bir konu değil. Son seçim öncesi sayın başkan dedi ki, seçilirsek Hamza Hamzaoğlu ile uzun süreli çalışmayı düşünüyorum dedi. Sonrasında da hep destek açıklamaları yaptı. 10 Kasım'da dediki ben görevde olduğum sürece Hamza Hamzaoğlu göreve devam edecek. Haziran 2015'de Hamza Hoca ile 3 yıllık sözleşme yapıyor. Onsun yapamam diyen başkan 7 gün sonra Hamzaoğlu'nu Arena'ya çağırıp, yolu ayırıyorlar. Hamzaoğlu şudur budur ayrı ama görevine böyle son vermek Galatasaray'a yakışan bir tavır değil. Hemen sonra Başkanımız Mustafa Denizli ile el sıkışıyor. Mustafa Denizli ile yapılan 5 günlük görüşme süresinde nakit bir ödeme yapıldı mı merak ediyorum. Kevin Grosskreutz a sözleşme yapıldı. Adam elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Adam gitti tık yok. Bu adam Galatasaray'dan nakit avans aldı mı? 1,5 milyon euro bonservisinin ne kadarı verildi. Gidiş geliş masrafları ne oldu? Dünyada böyle birşey olmuş mudur? Annemi özledim dedi ve gitti bu da bizim başımıza geldi. Sabri 15 sezon Galatasaray'da 422 maç oynamış. Herhalde hep kötü oynasa bu kadar oynayamaz. Sözleşmesinin son 1 yılının iptali nasıl oldu? Sabri kendi mi vazgeçti. Eğer yönetim sen bu parayı hak etmedin diye iptal ettiyse, bu oyuncu hala niye oynuyor.





"BREZİLYA'DAKİ ALEX'İ Mİ BULDUN?"

Geçen pazar yaşanan olay Galatasaray'ın iletişimi için facia. Yalan haber koyuyoruz, sen şahit olarak kendine Brezilya'daki Alex'i mi buldun? Adam açıklama yaptı böyle virgül kadar bir açıklamam olmadı diye. Bu hassas konu da böyle bir kaynağı olmayan haber kullanmak affedilir değil. Ada konusunda şimdi hiç ses yok. Ada hakkında genel kurul kararı aldık. Ne oluyor bilgilendirin. "

Galatasaray'ın divan toplantısında üyelerin eleştirisi sonrasında başkan Dursun Özbek toplantıyı erken terkettiği için yönetici Fatih İşbecer kürsüye çıkıp yanıt verdi.

"Ağır eleştirilerin notunu hepsini dikkate alıp hal ve gidişatımızı düzeltmeye uğraşıyoruz. Eksik bilgileri düzeltmem gerek. Sportif A. ş gelirinin yüzde 97 sinin sporcularına ödemektedir. Bu sistem böyle yürütülemezdi. Bunun için 97'den 75 gerilettik. Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz ve gerekli düzeltmeleri de yapıyoruz. Ama Galatasaray son 10 senede halı altına süpürülen kronik sorunlarını düzeltme yoluna girmiştir. Aylık 2.6 dan 1.5 indirdik. Yapısal reforma ihtiyacımız var. İki transfer yapıp, tribünlere oynayarak günü kurtarabilirdik. Ama bunu yapmayıp zoru seçtik. Bu kulübün imzaladığı sözleşmelerin tümü Serv anlaşmasından beter. Sabri konusunda da kulübü koruyan maddeler de vardı. Şimdi daha da düzeltme yoluna gittik. Ve artık sözleşmeye tek taraflı feshi kabul ettiriyoruz. 3 cephede Avrupa'da ve Türkiye'de aynı zamanda finansal sorunlarla da mücadele ediyoruz. Çünkü Galatasaray fakirleşirken, bazı kişiler zenginleşmiş."

ÜYELERDEN TEPKİ

Fatih İşbecer'in bu konuşmasına salondaki üyeler laf atarak eleştiride bulunmaya devam ettiler ve bu açıklamalar doyurucu değil diyerek tepki gösterdiler.