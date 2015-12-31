Dursun Özbek'ten yürek isteyen hamle

23 Mayıs 2015'te göreve gelen Galatasaray'ın 36. Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıları zor bir mali tablo ile devraldı. Özbek, başta UEFA Finansal Fair Play kriterlerinin oluşturduğu keskin virajları hasarsız dönmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Başkan Duygun Yarsuvat döneminde de mali ve idari işlerden sorumlu isim olan Özbek, Galatasaray tarihinde görülmemiş özverilere imza attı. Aralık 2015 itibariyle başkanın, 200 milyon Lira'lık banka teminatının altında da şahsi kefalet imzası bulunuyor.



TAKIMLARA KAMP SPONSORLUĞU

Başkan Dursun Özbek, G.Saray'ın sıcak paraya ihtiyacı olduğu anlarda da devreye girdi. Sarı kırmızılıların 1 numarası, 7 aylık süreçte 30 milyon liralık kasa kolaylığı sağladı. Sadece bu iki kalemle Dursun Özbek, 230 milyon liranın altına imza attı. Futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere şube takımlarının Balmumcu Point Hotel'deki 6 milyon liralık kamp masrafları için Galatasaray'ın kasasından para çıkmadı. Metin Oktay Tesisleri'nin tadilat masraflarının yarısı olan 2 milyon Lira'yı da (diğer yarıyı GSYİAD) Dursun Özbek cebinden ödedi.

PERSONEL MAAŞLARINDAN 24 MİLYON TL TASARRUF

Mali fedakarlıklarının yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüp adına önemli tasarruf kalemleri yarattı. Galatasaray Dergisi'nden 2 milyon, voleybol şubesinin TAÇ Spor Tesisleri'ne taşınmasıyla yine 2 milyon, Yarsuvat döneminde başlayan profesyonel kadrosundaki revizyon ile de 24 milyon lira tasarrufa geçildi. Ali Sami Yen Oteli projesini de, 1 yıldır üzerinde önemle durarak yöneten sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek, Galatasaray'a 140 milyon Dolar değer biçilen bir tesisi de kazandırmış olacak.





YÜKLENDİĞİ MASRAFLAR

- 200 milyon lira teminata şahsi kefalet imzası.

- 30 milyon lira kasa kolaylığı.

- 6 milyon lira konaklama sponsorluğu.

- 2 milyon lira Metin Oktay Tesisleri'nin tadilatı için.

YAPTIĞI TASARRUFLAR

- Galatasaray Dergisi'nden 2 milyon lira tasarruf.

- Voleybolda Taç Spor operasyonu... 2 milyon lira.

- Personel maaşı tasarrufu 24 milyon lira.

BİTİRECEĞİ PROJE

- 140 milyon Dolar değerinde Ali Sami Yen Oteli.

(Kaynak: Hürriyet)