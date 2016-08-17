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Dursun Özbek'ten UEFA ve transfer yasağı açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten UEFA ve transfer yasağı açıklaması!

 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in konuşmasından satırbaşları;

''UEFA, Galatasaray'a herhangi bir transfer yasağı getirmemiştir. Transfer sınırlaması yoktur.

Şampiyonluk Galatasaray'ın vazgeçilmez hedeflerinden biridir. Bu sezon ne kadar kupa varsa almak istiyoruz.

Galatasaray kimle oynarsa oynasın, nereye giderse gitsin, tek hedefi kazanmaktır.

2-3 oyuncu transfer yapmak istiyoruz. Göndermek istediğimiz oyuncular da var. Finansal dengeyi sağlıklı tutmak çok önemli.

Takımda düşünmediğimiz oyuncularla konuşuyoruz. Sözleşmelerini sonlandırdığımızda Galatasaray'ın önü daha çok açılacaktır.

Cezalar yönetim kararıdır. Ceza kalkacaksa neden verildi? Artık bu soruya cevap vermek istemiyorum. Yönetim Kurulu kararıdır.

Galatasaray taraftarı takımını izlemeye gelecektir. Hiçbir endişem yok. Galatasaray taraftarı takımını seyretmeden yapamaz.''

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Galatasaray Başkanı Dursun özbekDursun Özbek
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