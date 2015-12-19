Dursun Özbek'ten transfer dönemi için taraftarı umutlandıran açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde takımın eksiklerini gidermek içen önemli hamleler yapacaklarını söyledi.

"BAMBAŞKA BİR GALATASARAY İZLEYECEKSİNİZ"

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) Çırağan Sarayı'nda düzenlediği yılbaşı balosuna katılan Dursun Özbek, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Galatasaray için 2015 yılının gayet güzel geçtiğini, 3 kupa kaldırılıp, dördüncü yıldızın kazanıldığını söyleyen Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlara da mesajı olduğunu dile getirerek, "Şimdi ara transfer dönemi geliyor. Mustafa Denizli hocam, araştırma ekibimiz ve yönetim olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. Eksiklerimizi biliyoruz. Ara transferde bunları gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray izleyecek" diye konuştu.

"TRANSFER İÇİN ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play kriterleri yönünden kendilerini etkilememesi için çabalayacaklarını aktaran Özbek, "O konuda da çok dikkatliyiz. Hiç kimsenin endişe duymaması lazım. Biz bu ara transfer dönemi için çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.

"MESAJLARI ALIYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, transfer döneminde taraftarları memnun edecek oyuncuların alınıp alınmayacağı yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Yönetim olarak taraftarlarımızın ve bizim her zaman el ele, sırt sırta olmamız gerekiyor. Onun için de taraftarlarımızın istekleri bizim için olmazsa olmazdır. Biz mesajları alıyoruz. Mustafa Denizli hocam takımla aşağı yukarı 3 haftadır çalışıyor. Çalışmalarının neticesini 1-2 gün içerisinde bize bildirecek. Ona bağlı olarak, tespitleri doğrultusunda adımlar atacağız. Son derece iyi bir ikinci yarı geçireceğiz. Taraftarlarımıza da son derece iyi bir Galatasaray izleteceğiz."





"GALATASARAY ÇITAYI YÜKSELTEN BİR TAKIM"

Özbek, taraftarların son dönemde yönetime yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, "Beklenti yüksek. Galatasaray çıtayı yükselten bir takım. Son 4 senenin 3'ünde şampiyon olmuş, dördüncü yıldızı takmışız. Taraftarlarımıza hak veriyorum. Çıta çok yükseğe çıktı ve bunun için de beklentiler çok yüksekte. Yönetim olarak biz bu beklentileri karşılamaya mecburuz. Bunun için de çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

DONK TRANSFERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Öte yandan, adı transferde Galatasaray ile anılan Kasımpaşaspor'un Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un durumunun sorulması üzerine ise Özbek, "Transferle ilgili hocamdan bir bilgi henüz bize ulaşmadı. Ulaştığı zaman gerekeni yapacağız" yanıtını verdi.

BALOYA İLGİ YÜKSEK OLDU

1905 GSYİAD tarafından Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen yılbaşı balosuna katılım yüksek oldu. Organizasyonda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek'in yanı sıra, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, kulüp yönetim kurulu üyeleri Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, teknik direktör Mustafa Denizli ile çok sayıda davetli yer aldı.

(Kaynak: Hürriyet)