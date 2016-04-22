Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ersun Yanal için Türkiye'nin en iyi hocalarından ifadesini kullandı. Hamza Hamzaoğlu'nun ise takımı yeterince çalıştırmadığını iddia etti.
Rize'den Türkiye Kupası finali için avantajlı skorla dönen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktör için önemli ipuçları verirken, ilk kez Ersun Yanal ismine sıcak baktığını itiraf etti. "Ersun Yanal beğendiğim bir teknik adam. Türkiye'nin en iyi hocalarından. Ancak kendisiyle görüşmedim" diyen Özbek resmen olmasa da Ersun Yanal'ın adaylar arasında olduğunu ima etti. Başkan Özbek, Yanal için olumlu konuşurken, son bir yıl içinde Galatasaray'ın resmi internet sitesinde Ersun Yanal için yapılan kendisiyle çalışılmayacağı yönünde açıklamaları akıllara geldi.
"Erdal Keser Antrenör olacak"
Sabah'ın haberine göre; seçimin gündemlerinde olmadığını tekrarlayan, iki sene daha görev sürelerinin olduğunu ifade eden Özbek, önümüzdeki hafta teknik adam konusunda somut gelişmeler yaşanacağını belirterek listelerinde olan 4 aday ile temasları olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Cenk Ergün (sportif direktör) transfer çalışmaları için yurt dışından geldi. Erdal Keser'in sportif direktör olması gibi bir durum yok. Kendisini önümüzdeki sezon için yardımcı antrenör olarak düşünüyoruz."
"Hamzaoğlu iyi çalıştırmamış"
"Bu sezon takımdaki talihsizlikleri konuşmaya gerek yok. Her maç 5-6 sakatımız var" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sezon başında yeterli yüklemenin yapılmadığını ifade etti. Galatasaray'ın başkanı anlaşma sağlayacakları yeni teknik adamla uzun vadeli sözleşme imzalamayı düşünmediğini ifade ederken, bu sürenin Dursun Özbek'in iki yılı kalan başkanlık süresinin üzerinde olmayacağı öğrenildi. Ersun Hoca Trabzon ile anlaştı
Tıpkı Galatasaray gibi tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor'da da sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Muharrem Usta, önceki gün Hami Mandıralı'nın teknik direktörlük görevinden olmayacağının mesajının verirken, Türk futbolunun en gözde çalıştırıcılarından Ersun Yanal'la her konuda anlaştı. Ancak daha önce bordo-mavili takımda görev yapan Yanal'ı ikna etmek pek kolay olmadı.
Karadeniz ekibinin başında olduğu iki dönemde de istediği başarıyı yakalayamayan tecrübeli teknik adam, ilk başta Muharrem Usta'ya "Açıkçası Trabzonspor'da bir daha görev yapmayı düşünmüyordum. Kulübü, taraftarı, halkı çok seviyorum. Ama yöneticiler teknik konulardaki işlere çok fazla burnunu sokuyor. Bu sebeple tereddütlerim var" dedi.
"Kimse işinize karışmayacak"
Ersun Yanal'a saatlerce projelerini anlatan Trabzonspor Başkanı, artık kulüpte yepyeni bir anlayışın hakim olduğunu söyleyerek, herhangi bir çekincesi olmaması gerektiğini de belirtti. Muharrem Usta, "Sayın hocam, bizle beraber yeni bir yönetim anlayışı geldi. Gelecek sezon da takımın başında mutlaka sizi görmek istiyoruz. Size söz veriyorum hiçbir arkadaşım teknik konularda yorum dahi yapmayacak. Sizin işinize kimse karışmayacak" dedi. Bu görüşmenin ardından Ersun Yanal Trabzonspor'un teklifini kabul etti ve her konuda anlaşıldı. Öte yandan Yanal'ın, Fenerbahçe'den ayrılacak Caner Erkin'i de Trabzon'a getireceği iddia edildi.
Mandıralı: Gençlerle yürümek beni mutlu eder
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın gelecek sezon kulüp içinde farklı bir göreve getirmeyi düşündüğü Teknik Direktör Hami Mandıralı, "Trabzonspor'u var eden alt yapı gerçeğinden de uzaklaşmayacağız" dedi. Yönetimin projelerinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Mandıralı, "Gelecek yıl şampiyonluk hedefine yürürken gençlerimizin de bu başarının içinde olması beni mutlu edecektir" diye konuştu.