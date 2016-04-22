Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ersun Yanal için Türkiye'nin en iyi hocalarından ifadesini kullandı. Hamza Hamzaoğlu'nun ise takımı yeterince çalıştırmadığını iddia etti.





Rize'den Türkiye Kupası finali için avantajlı skorla dönen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktör için önemli ipuçları verirken, ilk kez Ersun Yanal ismine sıcak baktığını itiraf etti. "Ersun Yanal beğendiğim bir teknik adam. Türkiye'nin en iyi hocalarından. Ancak kendisiyle görüşmedim" diyen Özbek resmen olmasa da Ersun Yanal'ın adaylar arasında olduğunu ima etti. Başkan Özbek, Yanal için olumlu konuşurken, son bir yıl içinde Galatasaray'ın resmi internet sitesinde Ersun Yanal için yapılan kendisiyle çalışılmayacağı yönünde açıklamaları akıllara geldi.

"Erdal Keser Antrenör olacak"



Sabah'ın haberine göre; seçimin gündemlerinde olmadığını tekrarlayan, iki sene daha görev sürelerinin olduğunu ifade eden Özbek, önümüzdeki hafta teknik adam konusunda somut gelişmeler yaşanacağını belirterek listelerinde olan 4 aday ile temasları olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Cenk Ergün (sportif direktör) transfer çalışmaları için yurt dışından geldi. Erdal Keser'in sportif direktör olması gibi bir durum yok. Kendisini önümüzdeki sezon için yardımcı antrenör olarak düşünüyoruz."

"Hamzaoğlu iyi çalıştırmamış"

