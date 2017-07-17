Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mariano'nun imza töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

Şurası bir gerçek ki Galatasaray futbol takımı uzun süreden beri aynı kadro ile hizmet vermiştir. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir takım yaratma zorunluluğu bu sektörde bu şekilde işliyor. Bizim yaptığımız bu yenilenmeyi gerçekleştirmek. Kadromuzda bize iyi bir şekilde hizmet verecek isimlerin tutulması ve eksikliklerin de yerine getirilmesi mevzusu var. Ligler ve Avrupa Ligleri devam ediyor. Eksiklikler için yaptığımız operasyonlar bunlar.

Uçaklar indi ve inmeye devam edecek. Kadro yapısında tespit ettiğimiz bayağı bir eksiklik vardı. Bunları gidermek için çalışmalarımız devam edecek. Bunda hem basına yansıyan hem de camia içerisinde konuşulanları düzeltmek istiyorum. Bundan önce yapılan transferler kulübün mali yapısını bozmayacak düzeydeydi. Ne kadar oyuncu satmışsak o kadar oyuncu alacak düzeydeydi.

Galatasaray'ın 17/18 sezonunda mali yapısını bozacak hiçbir yapının içerisinde değildir. Her zamankinden çok daha dikkatli davranıyoruz.

"SNEIJDER'IN ÖNCEKİ SÖZLEŞMESİNDE O MADDE VARDI"

Wesley'nin kulüpten ayrılması Galatasaray kulübü için de bir olaydı. Wesley bize 4,5 sene güzel hizmetler vermiş, başarılı bir futbolcumuz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Wesley'nin burada çok güzel hatıraları var. Her iki tarafın da kariyer planlaması var. Geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren konuşulan bir ayrılık kararı bu. Tek taraflı olan bir durum değil. Galatasaray antrenörünün istemediği gibi bir polemiğe sokulması son derece yanlış. Kariyer planlaması çerçevesinde ayrılıklar kaçılınmaz olur.

Östersund maçı bir kazaydı. Bunun bir yol kazası şeklinde kabul edilmesi gerekiyor. Bu perşembe günü takım, yönetimi, teknik ekibi ve oyuncusuyla en iyisini yapacağından eminim. Geçtiğimiz 2 sene Galatasaray açısından başarılı olarak telakki edilemez. Galatasaray'ın Türk spor tarihindeki yeri olarak, Türkiye içi ve dışında başarılı olması için bugünkü yaptıklarını yapması gerekir.